Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Das Papier des britisch-niederländischen Konzerns habe zuletzt deutlich zulegen können. Grund hierfür sei die Hoffnung auf eine Verlängerung der Förderkürzungen der OPEC+-Staaten gewesen. Am Samstag habe nun das Meeting stattgefunden. Viele Marktbeobachter (und einige Teilnehmer) hätten im Vorfeld erneut mit sehr langwierigen Verhandlungen gerechnet. Letztlich sei es dann doch relativ schnell gefangen...So hätten sich die OPEC und ihre Kooperationspartner wie z.B. Russland bereits nach wenigen Stunden auf eine Verlängerung der aktuellen Drosselung ihrer Ölproduktion um einen weiteren Monat einigen können. Demnach hätten die teilnehmenden Länder bei der Videokonferenz dafür gestimmt, dass auch im Juli die Ölproduktion um rund 10 Mio. Barrel (je 159 Liter) pro Tag gedrosselt werde. Dies solle helfen, die gefallenen Ölpreise wieder steigen zu lassen. Die OPEC erwarte wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise einen drastischen Einbruch des Ölverbrauchs. Das Kartell habe weiter mitgeteilt, dass die bislang bestehende Vereinbarung zu einer "vorläufigen Erholung der Weltwirtschaft und des Ölmarktes" beigetragen habe. Alle großen Produzenten müssten sich nun weiterhin zur Stabilisierung des Marktes verpflichten.Es sei natürlich positiv zu werten, dass sich die OPEC+ erneut habe einigen können. Da einige Marktteilnehmer aber auf eine Verlängerung um zwei Monate gehofft hätten und die Ölpreise sowie die Aktien der Branche bereits vorher deutlich gestiegen seien, könnte es in der kommenden Woche kurzfristig auch durchaus zunächst zu Gewinnmitnahmen kommen.Energieaktien wie Royal Dutch Shell würden daher weiterhin v.a. für eher nervenstarke Anleger geeignet bleiben. Diese könnten allerdings nach wie vor auf eine Fortsetzung der Erholung setzen. Dabei sollte der Stoppkurs bei 12,80 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,682 EUR +6,31% (05.06.2020, 22:26)