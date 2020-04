Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

15,198 EUR -0,01% (22.04.2020, 08:43)



Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

15,00 EUR -4,97% (21.04.2020)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,10 GBP -3,93% (21.04.2020)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (22.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Am Montagabend habe WTI-Öl für Aufsehen gesorgt. Denn erstmals in der Geschichte habe an der Börse für den Verkauf von dieser Rohölsorte Geld bezahlt werden müssen. Der Grund hierfür seien die vollen Lager in den USA. Allmählich bahne sich eine derartige Situation aber auch in anderen Teilen der Welt an, weswegen auch Brent-Öl kräftig sinke.So sei der Preis für ein Barrel der Nordseesorte im frühen Handel unter die Marke von 16 Dollar gefallen. Dies sei der niedrigste Stand seit November 2001.Für Energiekonzerne wie Royal Dutch Shell werde die Lage damit immer schwieriger. Viele Förderprojekte könnten auf dem aktuellen Ölpreisniveau nicht mehr profitabel betrieben werden. Durch den Shutdown in vielen wichtigen Industrieländern dürfte auch das über Jahrzehnte hinweg stabile Downstream-Geschäft mit Tankstellen und Raffinerien kaum in der Lage sein, diese Einbußen auszugleichen.Allerdings gebe es glücklicherweise in vielen Ländern positive Nachrichten bei der Eindämmung des Coronavirus. Dies ermögliche es immer mehr Staaten, die zum Teil rigorosen Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder etwas zu lockern. Damit dürfte die Wirtschaft in den jeweiligen Ländern Stück für Stück wieder anziehen und die Ölnachfrage angekurbelt werden. Die Chancen würden daher allmählich steigen, dass die Ölpreise nun vor einer Trendwende stünden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: