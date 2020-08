London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.132,40 GBp -1,04% (20.08.2020, 09:55)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (20.08.2020/ac/a/a)



Die Ölpreise hätten am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. Maßgeblicher Treiber für die Abkühlung am Ölmarkt seien verhaltene Aussagen seitens der US-Notenbank FED und des Ölverbunds OPEC+. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe am Morgen 45,02 USD gekostet. Das seien 35 Cent weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 40 Cent auf 42,71 USD gefallen.Die Lage am Ölmarkt bleibe sehr volatil. Die Chancen auf eine nachhaltige Erholung würden durch die nicht ausgestandenen konjunkturellen Sorgen abgeschwächt. Das dürfte noch eine Weile so bleiben. Daher seien Investments in Energietitel wie etwa Royal Dutch Shell derzeit nur äußerst mutigen Anlegern vorbehalten. Aus Sicht des "Aktionärs" gebe es deutlich bessere Alternativen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2020)