XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,104 EUR -2,04% (23.03.2021, 10:34)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,61 GBP -1,60% (23.03.2021, 10:37)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (23.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Aktien der europäischen Energieriesen Shell, BP und Gazprom würden aktuell in der Konsolidierungsphase festhängen. Dies sei auch aus charttechnischer Sicht nach der Rally der vorangegangenen Wochen durchaus gesund. Aus der aktuell noch moderaten Korrektur könnte allerdings eine nachhaltige Schwäche werden - sollten die Ölpreise weiter sinken.Und weitere Lockdowns in einigen Ländern wie etwa Deutschland würden natürlich die Sorge vor einem Rückgang der Ölnachfrage schüren.Da sich aber in zahlreichen wichtigen Volkswirtschaften wie China oder den USA die Konjunkturprognosen weiter aufhellen würden, würden sich die meisten Marktteilnehmer noch relativ besonnen zeigen. Spannend werde aber, was die OPEC+-Staaten beschließen würden, sollte die Ölnachfrage wieder nachhaltig anziehen.Besonderes Augenmerk gelte dabei vor allem Saudi-Arabien. Der mächtigste OPEC-Staat habe gewissermaßen bereits den letzten Gipfel der großen Fördernationen gerettet. Damals habe man freiwillig die tägliche Produktionsmenge gekürzt. Ein bemerkenswerter Schritt. Denn auch das Königreich sei angesichts der teuren Umbaupläne für den Staat und der niedrigen Ölpreise relativ knapp bei Kasse. Vor diesem Hintergrund sei das Eingeständnis, zukünftig weniger Öl zu produzieren, eine große Überraschung gewesen. Schließlich habe die Fördermenge Saudi-Arabiens im vergangenen Jahr so niedrig gelegen wie zuletzt 2011. Mehrere Marktbeobachter würden davon ausgehen, dass das Land entgegen der jüngsten Ankündigungen den Ausstoß möglichst bald wieder erhöhen möchte, sobald dies das Marktumfeld möglich mache.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,066 EUR -1,73% (23.03.2021, 10:50)