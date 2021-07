XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,13 EUR +0,12% (23.07.2021)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,65 GBP -1,07% (23.07.2021)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (26.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Öl- und Gasriese Royal Dutch Shell wolle in den kommenden Jahren zu einem der weltgrößten Anbetern von - möglichst grünem - Strom werden. Da die Energiegewinnung aus Wind und Solar aber bekanntermaßen mitunter stark schwanke, brauche es dringend Speichersysteme. In diesem Feld mache der Konzern nun einen großen Fortschritt.So habe Shells Technologietochter Limejump in Minety im Südwesten Englands ein riesiges Batteriesystem in Betrieb genommen. Die maximale Speicherkapazität betrage 100 Megawatt. Damit sei es das größte derartige Projekt des Landes und könne ausreichend Elektrizität für bis zu 10.000 Haushalte speichern.Mit dem Minety-Projekt komme Shell seinem Ziel, langfristig klimaneutral zu wirtschaften und gleichzeitig weiterhin satte Gewinne zu erzielen, wieder ein kleines Stückchen näher.Anleger können bei der günstig bewerteten Aktie nach wie vor zugreifen (Stoppkurs: 13,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,044 EUR -0,66% (26.07.2021, 09:08)