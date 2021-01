XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (25.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der Öl- und Gasriese Royal Dutch Shell habe die Zeichen der Zeit erkannt und wolle bis spätestens 2050 klimaneutral werden. Hierfür sei ein enormer Konzernumbau notwendig, den der britisch-niederländische Konzern mit vielen kleinen Schritten vollziehen wolle.So habe Shell nun erneut eine kleine Übernahme getätigt - eine aus deutscher Sicht sehr interessante. Denn der Global Player schlucke das Berliner Start-up Ubitricity. Der Spezialist für Ladeinfrastruktur betreibe in Großbritannien 2.700 eigene Ladestationen (Marktanteil:13 Prozent). Im Rest Europas habe Ubitricity vornehmlich private Ladepunkte für Flottenkunden errichtet, Stand jetzt etwa 1.500. Für Shell stelle der Kauf eine gute Ergänzung zum Portfolio dar. Beispielsweise auch in Deutschland, wo man zusammen mit EnBW ein Schnelllade-Netz aufbauen wolle.Der Zukauf mache für Shell Sinn. Es würden in den kommenden Jahren aber noch viele weitere folgen müssen, wolle der Konzern seine ehrgeizigen Langfrist-Ziele erreichen.Mutige Anleger können weiterhin darauf spekulieren, dass die Aktie ihre Erholung fortsetzt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 12,70 Euro belassen werden. (Analyse vom 25.01.2021)