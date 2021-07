London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (05.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Es ist eine Mammutaufgabe, die der britisch-niederländische Energieriese vor sich habe: Royal Dutch Shell müsse in den kommenden Jahrzehnten das Kerngeschäft radikal umbauen. Statt mit Öl und Gas wolle das Unternehmen dann etwa v.a. mit Erneuerbaren Energien und Wasserstoff Geld verdienen.Damit dies auch gelinge, investiere man nun schon kräftig in die Zukunft. So habe der Energiekonzern in Wesseling bei Köln am Freitag eine neue Wasserstoff-Anlage in Betrieb genommen. Royal Dutch Shell zufolge habe der Elektrolyseur eine Leistung von zehn Megawatt. Theoretisch könnten hier jährlich bis zu 1.300 Tonnen grüner Wasserstoff produziert werden. Royal Dutch Shell habe in Wesseling aber noch ambitioniertere Pläne: Demnach plane man bereits eine weitere Wasserstoff-Anlage mit einer Leistung von 100 Megawatt. Eine endgültige Investitionsentscheidung für das Projekt, welches ab Ende 2024 fertiggestellt werden könnte, sei allerdings noch nicht gefallen.Projekte wie dieses würden zeigen, dass Royal Dutch Shell ernst machen wolle bei der langfristigen Reduktion des CO2-Fußabdrucks. Dies dürfte vermutlich auch an der Börse honoriert werden, denn bei mehr und mehr institutionellen Investoren würden die ESG-Kriterien immer wichtiger. Anleger könnten bei der günstig bewerteten Royal Dutch Shell-Aktie weiterhin zugreifen (Stopp:14,60 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,378 EUR +0,15% (05.07.2021, 09:19)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,324 EUR +0,13% (02.07.2021, 09:06)