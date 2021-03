XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,876 EUR -0,61% (17.03.2021, 15:47)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

15,19 GBP +0,27% (17.03.2021, 15:53)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (17.03.2021/ac/a/a)



Der Energieriese Royal Dutch Shell habe ein Jahr der Extreme hinter sich. Trotz historischer Dividendenkürzung locke das Unternehmen immer noch mit über vier Prozent Ausschüttung. Die Aktie habe sich zudem seit Herbst wieder erholen können und stehe nun an einer entscheidenden Stelle. Im Chart-Check prüfe "Der Aktionär", wie wahrscheinlich die weitere Erholung sei.Anleger könnten langsam wieder Aufatmen, nachdem Shell in den letzten Monaten einiges habe weckstecken müssen. Wie dramatisch die Umstände gewesen seien, verdeutliche die erstmals seit 1945 gekürzte Dividende im letzten Jahr und das erst im Oktober aufgestellte Allzeittief bei 9,90 Euro. Vom Tief aus habe sich die Aktie fast verdoppeln können. Die Aktie habe letzte Woche ein Mehrmonatshoch bei 18,80 Euro markiert. Kräftigen Rückenwind erhalte das Wertpapier unter anderem durch den seit Monaten steigenden Ölpreis.Vom Hoch aus habe die Aktie leicht um bisher sechs Prozent konsolidiert. Die Aktie habe Mitte der Woche ihre Verbilligung verlangsamt und am GD20 gestoppt. Diese kurzfristige Unterstützung sei bisher nicht unterschritten worden. Der Aufwärtstrend sei ohnehin stark ausgeprägt und wirke nun gesünder durch den Abbau der ersten Überhitzung.Die Shell-Aktie habe das Schlimmste hinter sich. Die Dividendenrendite sei mit über vier Prozent immer noch ansehnlich. Der technisch starke Aufwärtstrend werde zusätzlich durch den weiter steigenden Ölpreis unterstützt und die anhaltende Umschichtung von Tech nach Old Economy könnte zusätzlichen Auftrieb geben.