Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Royal Dutch Shell-Aktie befinde sich nach wie vor in einer sehr starken Verfassung. Angetrieben von der Rally der Öl- und Gaspreise seien der Dividendenperle zuletzt immer neue Hochs geglückt. Nach Ansicht der Experten von Barclays dürfte damit das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht sein.So habe deren Analystin Lydia Rainforth die Shell-Aktie erneut mit "overweight" bewertet. Das Kursziel habe sie unverändert auf 2.250 Pence (umgerechnet 26,45 Euro) beziffert, was 31 Prozent über dem Freitags-Schlusskurs liege. Rainforth habe gelobt, dass der Zwischenbericht des Energieriesen die starke Cash-Flow-Entwicklung bestätige. Vor allem die Ergebnisse im Gassektor hätten ihr gefallen. Sie habe jedoch angemerkt, dass die Zahlen im Chemiegeschäft etwas hinter den Erwartungen gelegen hätten.Royal Dutch Shell habe in der Vorwoche einige Eckdaten für das Q3 vorgelegt. Dabei habe der Vorstand erklärt, dass die Schäden des Hurrikans Ida den Gewinn wohl um 400 Mio. US-Dollar verringert hätten. Dennoch liege das Ergebnis weit über den Vorjahreszahlen. Zudem dürfte die Tages-Produktion zwischen 890.000 und 950.000 Barrel Öläquivalent liegen. Beim Absatz an Ölprodukten rechne Shell 4,3 bis 5,4 Mio. Barrel pro Tag.DER AKTIONÄR sei ebenfalls für die Royal Dutch Shell-Aktie positiv gestimmt. Anleger können bei der immer noch relativ günstig bewerteten Dividendenperle mit starkem Chart weiterhin am Ball bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 14,70 Euro belassen werden. (Analyse vom 11.10.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:20,525 EUR +1,84% (11.10.2021, 09:53)