LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

24,205 GBP -1,65% (03.06.2019, 09:45)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der Zollstreit zwischen den USA und China spitze sich weiter zu. Immer mehr Marktteilnehmer würden die Eskalation mit entsprechend negativen Folgen für die Weltwirtschaft befürchten. Dies würde für eine schwächere Ölnachfrage sorgen, weshalb die Ölpreise auf Tauchstation gehen und den Kurs von Royal Dutch Shell belasten würden.Die Royal Dutch Shell-Aktie lasse derzeit Federn. Der Kursrückgang der vergangenen Wochen ausgehend vom Zwischenhoch betrage jedoch weniger als 10%, während sich zeitgleich WTI-Öl seit Ende April um knapp 20% verbilligt habe.Trotz der zuletzt sehr schwachen Ölpreisentwicklung präsentiere sich der Aktienkurs der Dividendenperle relativ robust. Anleger könnten bei dem britisch-niederländischen Energieriesen nach wie vor engagiert bleiben. Der Stoppkurs sollte bei 24 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Uanalyse vom 03.06.2019)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:27,415 EUR -1,63% (03.06.2019, 09:45)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:27,42 EUR -1,24% (03.06.2019, 09:54)