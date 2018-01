Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.01.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Aktienanalyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Öl & Gas-Sektor die Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) zu kaufen.Die Innenfinanzierungskraft der global operierenden Öl- und Gaskonzerne habe im Neunmonatszeitraum 2017 (9M/2017) die Dividendenzahlungen abgedeckt (freier Cash flow > Dividende). Die operative Performance von Royal Dutch Shell habe dabei innerhalb der Vergleichsgruppe der börsennotierten und über Upstream- wie über Downstreamkapazitäten agierenden Unternehmen herausgeragt. Im Durchschnitt habe die Nordseesorte Brent in 9M/2017 bei USD 51,80/bbl (bbl: Barrel), 23,9% oberhalb des Mittelwerts von USD 41,80/bbl aus 9M/2016 notiert. In Q3/2017 hätten die durchschnittlichen Notierungen das Vorjahresniveau um 13,6% übertroffen.Dass sich OPEC und Russland Ende 2016 erstmals seit fünfzehn Jahren auf Produktionskürzungen (1,7 Mio. Barrel je Tag) geeinigt hätten, habe sich mit mehrmonatiger Verzögerung auf die Marktversorgung ausgewirkt. Die Vereinbarung werde insgesamt diszipliniert umgesetzt. Zugleich werde jedoch bei anziehenden Notierungen und gewährleisteter Abdeckung kurzfristiger Produktionskosten die unkonventionelle U.S.-Förderung wieder hochgefahren. Seit April 2017 nehme die U.S.-Rohölproduktion wieder zu (September 2017 vs. September 2016: +10,8%; Prognose der U.S. Energy Information Administration/EIA für erste Dezemberhälfte 2017: +11,4% vs. Vorjahr).Im Monat Dezember könnten die Rohölfördermengen des Permian Basin (Westen von Texas, Süd-Osten von New Mexico) - so die Prognosen der EIA - um geschätzte 28,7% das Vorjahresniveau übertreffen. Die entsprechende Prognose für die Vorkommen in der Bakken Formation (North Dakota) würden von einem Plus von 22,1% ausgehen. Allein Eagle Ford (Küstenregionen von Texas) hinke mit der Produktionsmengenausweitung aufgrund unwetterbedingter Schäden (Hurrikan Harvey) hinterher (Prognosen Dezember 2017 vs. Vj.: +6,3%). Der für die Notierungsverläufe des Ölmarktes relevante Blick auf die kommerziellen, also nicht-strategischen U.S.-Ölreserven deute aber auf eine Entspannung (per 15. Dezember 2017 -10,1% unter Vorjahresniveau). Ihren Höchststand habe die saisonal beeinflusste Größe Ende März 2017 erreicht.Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Royal Dutch Shell-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel für den Öltitel laute GBP 28,50. (Analyse vom 21.12.2017)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:28,155 EUR +0,99% (03.01.2018, 10:37)