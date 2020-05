Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (08.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Für viele Aktionäre sei es ein Schock gewesen, dass Royal Dutch Shell in der vergangenen Woche erstmals seit dem Jahre 1945 die Dividende gesenkt habe. Doch angesichts der enormen Herausforderungen, welche der Energieriese zu bewältigen habe, erscheine dieser Schritt sinnvoll. Zumal man das Kapital für andere wichtige Projekte benötige.So wolle Shell in der Rheinland-Raffinerie künftig Bio-Flüssiggas für den klimaneutralen Antrieb von Lastwagen erzeugen. Dazu wolle der Energiekonzern eine Verflüssigungsanlage bauen, wie Shell am Donnerstag mitgeteilt habe. Über das bestehende Erdgasnetz solle Biomethan in die Raffinerie in Köln-Godorf transportiert werden. Das Methan wolle Shell vor allem von landwirtschaftlichen Biogasanlagen beziehen, in denen Gülle als Rohstoff eingesetzt werde. In der Raffinerie werde das Gas auf minus 162 Grad gekühlt. Das so verflüssigte Gas solle per Tankwagen von der Anlage an die Shell-Tankstellen gebracht werden.Die Verflüssigungsanlage solle eine Jahreskapazität von rund 100.000 Tonnen haben. Mit dem so erzeugten Bio-Flüssiggas lasse sich erreichen, dass der Schwerlastverkehr in Deutschland in einem ersten Schritt bis zu eine Million Tonnen CO2 pro Jahr weniger ausstoße, heiße es bei Shell. Als Baubeginn werde das Frühjahr 2021 angepeilt.Shell müsse sich für eine Zukunft rüsten, in der fossile Brennstoffe an Bedeutung verlieren würden. Vor diesem Hintergrund seien Investitionen in derartige Projekte wichtig und richtig. Nur so könne der Energieriese langfristig gut aufgestellt werden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: