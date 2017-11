ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (16.11.2017/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) unter die Lupe.Das Papier des britisch-niederländischen Energieriesen notiere im frühen Handel deutlich schwächer. Dies sei jedoch kein Grund, der den Aktionären Sorgen bereiten sollte - im Gegenteil. Auch eine Korrektur nach dem starken Anstieg der Ölpreise in den vergangenen Wochen sei überfällig und aus charttechnischer Sicht durchaus gesund. Der Hauptgrund für die heutigen Kursverluste bei Royal Dutch Shell sei aber der Dividendenabschlag i.H.v. 0,47 USD."Der Aktionär" halte weiterhin an seiner Kaufempfehlung für die Royal Dutch Shell-Aktie fest. Das Investment sollte mit einem Stoppkurs bei 21,50 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.11.2017)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:27,26 EUR -1,41% (16.11.2017, 11:43)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:27,279 EUR -1,43% (16.11.2017, 11:45)LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:2.399,35 GBp -1,50% (16.11.2017, 11:46)