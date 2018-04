LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

GBP 25,32 +1,18% (27.04.2018, 15:09)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (27.04.2018/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) und erhöht das Kursziel von 32 auf 33,50 Euro.Der bereinigte Nettogewinn des ersten Quartals (Ql) 2018 (5,32 Mrd. USD) habe seine Prognose (4,88 Mrd. USD) deutlich und den Marktkonsens (5,20 Mrd. USD) leicht übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Ql-Dividende habe sich erwartungsgemäß auf 0,47 USD je Aktie belaufen. Im Gegensatz zur Ergebnisentwicklung (+42% y/y) habe der freie Cashflow, der erneut die Dividendenzahlung gedeckt habe, keine Dynamik (y/y) gezeigt. Dies stelle eine Enttäuschung dar. Fortschritte bei der Verbesserung des Gearings (gemäß Unternehmensdefinition) habe es ebenfalls nicht gegeben (per 31.03.2018: 25%; 31.12.2017: 25%). Damit sei man den Aktienrückkäufen (bei 20%; Volumen bis 2020: mindestens 25 Mrd. USD) nicht näher gekommen. Das Cashflow-Ziel (organischer freier Cashflow 2019e bis 2021e: 25 bis 30 Mrd. USD p.a. bei Brent- Preis von 60 USD je Barrel) sei jedoch erneut bestätigt worden. Diermeier habe seine Prognosen teilweise angehoben (u.a. bereinigtes EPS 2018e: 2,27 (alt: 2,09) USD; berichtetes EPS 2018e: 2,34 (alt: 2,09) USD; Dividende je Aktie (DPS) 2018e: unverändert 1,88 USD; EPS 2019e: 2,43 (alt: 2,36) USD; DPS 2019e: unverändert 1,88 USD).In Erwartung der Erfüllung des Mittelfristausblicks und einer Dividendenrendite 2018e von 5,4% hat Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Royal Dutch Shell A-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 32 auf 33,50 Euro (Gordon Growth-Modell) angehoben. (Analyse vom 27.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:28,97 EUR -0,03% (27.04.2018, 15:05)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:28,955 EUR -0,23% (27.04.2018, 15:21)