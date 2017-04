LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

2.126,00 GBp +1,26% (05.04.2017, 15:24)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (05.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktie: Charttechnik bietet Chance - AktienanalyseDer in Großbritannien eingetragene Konzern Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) fördert Erdöl und Erdgas und handelt mit diesen Rohstoffen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Daraus stelle er außerdem Kraftstoffe, Heizöl, Schmierstoffe, Bitumen und Petrochemikalien her und vermarkte diese. Im vergangenen Geschäftsjahr habe das Unternehmen mit seinen Erzeugnissen und Dienstleistungen insgesamt 233,59 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 264,96 Mrd. US-Dollar) umgesetzt und damit einen Nachsteuergewinn von 4,78 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet (Vorjahr: 2,2 Mrd. US-Dollar). Der geschäftliche Erfolg von Royal Dutch Shell sei stark abhängig von der Entwicklung der Erdöl- und Erdgaspreise. Und diese würden heute auf deutlich niedrigeren Niveaus als noch 2014 notieren.Wie die Konkurrenz versuche der Konzern daher seit einiger Zeit, mit Kostensenkungen, Investitionszurückhaltung und dem Verkauf von Firmenteilen gegenzusteuern, um damit die Einbußen auf der Einnahmenseite zu kompensieren. Gleichzeitig habe sich der Konzern durch den Kauf der britischen BG Group verstärkt, der Anfang dieses Jahres abgeschlossen worden sei. Mit der Übernahme habe Royal Dutch Shell insbesondere die Erdgasaktivitäten ausgebaut.Die strategischen Maßnahmen sowie die seit den Tiefs Anfang 2016 erholten Ölpreise dürften nach Ansicht der Analysten mit dazu beigetragen haben, dass die Aktie auch bei den Anlegern wieder etwas höher im Kurs stehe. Seit dem Mehrjahrestief im Januar 2016 bei 16,53 Euro sehe man bei Royal Dutch Shell einen Aufwärtstrend, der im Januar dieses Jahres bei 26,84 Euro seinen bisherigen Höhepunkt markiert habe. Davon ausgehend habe dann eine Korrektur gestartet. Innerhalb dieser Bewegung sei der Kurs zuletzt an der Aufwärtstrendlinie angekommen, die sich aus der Verbindung der Zwischentiefs von Januar und September 2016 ableiten lasse. Knapp darüber verlaufe zudem der 200-Tage-EMA. Der sich aus den beiden Linien ergebende Unterstützungsbereich habe sich bewährt und der Aktie zu leicht steigenden Notierungen verholfen. Diese Entwicklung würden die Analysten als Indiz für eine Fortsetzung der seit Anfang 2016 gebildeten Aufwärtsbewegung werten.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:24,94 EUR +1,59% (05.04.2017, 15:19)