Börsenplätze Rolls Royce-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rolls Royce-Aktie:

2,75 EUR -3,85% (27.08.2020, 15:50)



LSE-Aktienkurs Rolls Royce-Aktie:

2,38 GBP -5,90% (27.08.2020, 15:36)



ISIN Rolls Royce-Aktie:

GB00B63H8491



WKN Rolls Royce -Aktie:

A1H81L



Ticker Symbol Rolls Royce-Aktie Deutschland:

RRU



LSE-Ticker-Symbol Rolls Royce-Aktie:

RR



Kurzprofil Rolls Royce:



Rolls-Royce Holdings plc (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol: RRU, LSE Ticker-Symbol: RR), vormals Rolls-Royce Group plc, mit Firmensitz in London, UK, ist eine international tätige Unternehmensgruppe und einer der weltweit führenden Anbieter von Antriebssystemen und Dienstleistungen zur Nutzung an Land, zu Wasser und in der Luft. Die Geschäftssegmente sind in zivile Luft- und Raumfahrt, Verteidigung Luft- und Raumfahrt, Marine, Nuclear und Powersysteme gegliedert. Die umfangreiche Produktpalette umfasst unter anderem diverse unterschiedliche Antriebssysteme für die zivile und militärische Luftfahrt, Hubschrauberantriebe, Schiffsbausysteme für Marine-, Handels- und Hochseeschiffe wie auch Fischereifahrzeuge. Außerdem ist Rolls-Royce mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen speziell für nukleare Anwendungen aktiv. Ferner offeriert das Unternehmen Dienstleistungen, Service- und Wartungstätigkeiten. (27.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rolls Royce-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des britischen Maschinenbaukonzerns Rolls Royce (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol: RRU, LSE Ticker-Symbol: RR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Triebwerksbauer Rolls-Royce erleide in der Corona-Krise einen Milliarden-Verlust. Nun wolle der Rivale vom DAX-Konzern MTU Aero Engines Beteiligungen verkaufen und sich so frisches Geld beschaffen. Der Verkauf der Beteiligung am spanischen Hersteller ITP Aero solle mehr als 2 Milliarden Britische Pfund (etwa 2,2 Milliarden Euro) in die leeren Rolls-Royce-Kassen spülen. An der Börse seien die Nachrichten schlecht angekommen.Die Rolls-Royce-Aktie habe am Morgen zeitweise rund zehn Prozent an Wert verloren. Um die Mittagszeit habe sie noch mit gut sechs Prozent im Minus bei 236,80 Pence gelegen und sei damit immer noch Schlusslicht im britischen Leitindex FTSE 100 gewesen. Seit dem Jahreswechsel habe das Papier rund zwei Drittel an Wert eingebüßt.Angesichts der schweren Krise, in die die Pandemie die gesamte Luftfahrtbranche gestürzt habe, versuche Rolls-Royce-Chef Warren East die Bilanz des Konzerns zu stärken. Einschließlich ungenutzter Kreditlinien habe Rolls-Royce Ende Juni über eine Liquidität von 6,1 Milliarden Pfund verfügt. Seitdem habe sich das Unternehmen einen weiteren Kredit über 2 Milliarden Pfund gesichert.Im ersten Halbjahr sei der Umsatz um mehr als ein Viertel auf 5,8 Milliarden Pfund eingebrochen. Nachdem das Unternehmen bereits ein Jahr zuvor in den roten Zahlen gesteckt habe, sei der Nettoverlust nun von 909 Millionen auf 5,4 Milliarden Pfund angeschwollen. Neben einem Verlust im laufenden Geschäft habe dazu vor allem eine Wertberichtigung auf Geschäfte zur Absicherung von Währungskursen beigetragen.Die Not des Konzerns treffe auch die Belegschaft. Insgesamt sollten bis zu 8.000 Jobs in der Verkehrsflugzeugsparte wegfallen, rund ein Drittel der Belegschaft aus der Zeit vor der Pandemie. In der Verwaltung stünden weitere 1.000 Stellen auf der Streichliste. Mehr als 4.000 Mitarbeiter hätten Rolls-Royce bereits verlassen, habe es nun in der Zwischenbilanz geheißen.Airline-Manager und Flugzeughersteller würden erwarten, dass sich das Geschäft mit Fernflügen als Letztes von der Krise erhole. Boeing und Airbus hätten ihre Produktionspläne für die nächsten Jahre kräftig zusammengestrichen. Dabei würden die Kürzungen bei Großraumjets wie der Boeing 787 "Dreamliner" und dem Airbus A350 noch deutlich stärker ausfallen als bei den Mittelstreckenjets wie dem Airbus A320neo und der Boeing 737 Max. Auch bei den Flugzeugherstellern stünden deshalb Tausende Jobs auf der Streichliste.Entsprechend düster schätze die Rolls-Royce-Führung die Geschäftsaussichten ein. Für das laufende Jahr rechne das Management auf vergleichbarer Basis mit einem Umsatzrückgang um 25 bis 30 Prozent. In den Jahren 2020 bis 2022 solle der Konzern nach den jetzigen Plänen jeweils etwa 250 neue Triebwerke ausliefern und damit nur knapp halb so viele wie im Jahr 2019. Für die Zeit danach erwarte der Rolls-Royce-Chef zwar, dass sich das Geschäft schrittweise erhole. Bis Mitte des Jahrzehnts dürften die Auslieferungen unter dem Niveau von 2019 bleiben.Auch die Tatsache, dass viele Fluggesellschaften ihre Langstreckenjets derzeit kaum einsetzen würden, koste Rolls-Royce Umsatz. Denn der Konzern lasse sich die Antriebe oft in Vollserviceverträgen nach absolvierten Flugstunden bezahlen. Die Einsatzstunden dürften im laufenden Jahr aber nicht einmal halb so hoch ausfallen wie 2019, schätze die Konzernspitze. Und vor 2023 dürfte das alte Niveau nicht wieder erreicht werden.Die Entwicklung zehre daher weiterhin an den Finanzen des Konzerns. So erwarte East, dass das Unternehmen noch mindestens bis Mitte 2021 Geld verbrennt. Erst 2022 solle der freie Barmittelzufluss auf Gesamtjahressicht ins Plus klettern und dann etwa 750 Millionen Pfund erreichen. (Mit Material von dpa-AFX)