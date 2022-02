Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Fokus: Die Muster aus dem Vormonat setzten sich bei den Rohstoffpreisen fort, so die Analysten der DekaBank.



Die Phase teurer Energie halte an. Die Rohölpreise würden weiter kräftig steigen. Der europäische Erdgaspreis (Dutch TTF) habe zwar nachgegeben, aber Erdgas koste in Europa noch immer fast viermal so viel wie vor einem Jahr. Die persistente Inflation stütze trotz steigender Anleiherenditen die Edelmetalle, am stärksten sei der Preisanstieg hier zuletzt bei Palladium ausgeprägt gewesen. Durch den Trend zu Lockerungen bei den Corona-bedingten Beschränkungen würden die Sorgen vor weiteren Verwerfungen bei der Liefer-, Transport- und Produktionssituation bei den Industriemetallen nachlassen, die teils kräftige Nachfrage sorge für Preisanstiege. Auch hier würden sich die Muster wiederholen: Die Preise für Nickel und Aluminium seien am stärksten angestiegen, Blei sei am unteren Ende der Skala zu finden gewesen. Es würden sich die Anzeichen dafür mehren, dass die Weltkonjunktur der aktuellen Corona-Welle gut standhalte und die Rohstoffnachfrage global stark bleibe. Dies stütze die Rohstoffpreise.



Perspektiven: Die Corona-Krise werde im Prognosezeitraum mithilfe der Impfstoffe weitgehend überwunden, die Weltwirtschaft kehre auf ihren langfristigen Wachstumspfad zurück. Bei den Rohstoffpreisen werde sich die starke Aufwärtsdynamik aus den Jahren 2020/21 allerdings nicht fortsetzen. Denn bei vielen Rohstoffnotierungen seien die Vor-Corona-Niveaus bereits weit übertroffen worden, was vor allem den Pandemie-bedingten Lieferketten-, Transport- und Logistikverwerfungen und weniger einer echten Angebotsknappheit bei den betreffenden Rohstoffen geschuldet gewesen sei. Die Entspannung bei den Problemen werde dazu führen, dass die Rohstoffpreise sich von den erreichten Niveaus aus deutlich moderater entwickeln würden. Konjunktursensitive Bereiche wie Industriemetalle und Energierohstoffe könnten - aus Anlegersicht - vom anhaltenden weltwirtschaftlichen Wachstum profitieren. Der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften dürfte zudem die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden im Prognosezeitraum nicht mehr die starke Unterstützung durch die Geldpolitik erfahren wie in den vergangenen Jahren. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Volkswirtschaft Rohstoffe Februar 2022) (14.02.2022/ac/a/m)

