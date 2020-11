Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen trotzten die Rohstoffpreise den schlechten Nachrichten bezüglich der zweiten Corona-Welle und der damit verbundenen Eintrübung der globalen wirtschaftlichen Aussichten, so die Analysten der DekaBank.Die spekulativ orientierten Rohstoffmarktteilnehmer würden allerdings im Moment anders denken. Deren Stimmungseintrübung im September sei von kurzer Dauer gewesen. Denn in weiten Teilen des abgelaufenen Monats hätten sie in der Summe ihre Wetten auf steigende Rohstoffpreise weiter aufgestockt. Im Hinblick auf die Verschärfung der Corona-Krise sei das schwer nachvollziehbar. Perspektivisch bleibe abzuwarten, wie stark die Wirtschaft von den jüngsten Corona-Maßnahmen getroffen werde. Die Abwärtsrisiken für die Rohstoffpreisentwicklung hätten aus Sicht der Analysten der DekaBank zugenommen.Zur Jahresmitte hätten sich die Rohstoffpreise von der ersten Corona-Welle in der Erwartung von bevorstehenden hohen globalen Wachstumsraten erholt. Allerdings rolle nun die zweite Welle von Corona-bedingten Einschränkungen an, die sich vor allem auf das Schlussquartal 2020 erstrecken werde. Es werde wohl nicht alles an Produktion nachgeholt werden, was durch die Corona-Krise ausgefallen sei. Dies gelte auch für die Rohstoffnachfrage. Die im kommenden Jahr wieder anziehende Rohstoffnachfrage könne wegen der in der Corona-Krise aufgebauten hohen Lagerbestände ohne starken Aufwärtsdruck auf die Preise bedient werden. Für längere Zeit niedrige Rohstoffpreisniveaus könnten aber Bremsspuren bei der Investitionstätigkeit hinterlassen und sich perspektivisch negativ auf die Angebotsentwicklung - und damit letztendlich preistreibend - auswirken. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe November 2020) (06.11.2020/ac/a/m)