Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) schwamm in den vergangenen Wochen gegen den Strom an den Rohstoffmärkten, so die Analysten der DekaBank.



Denn im Gegensatz zu dem Edelmetall habe sich die Mehrzahl der Rohstoffe verteuert, allen voran die Industriemetalle. Kupfer habe sogar mit einem Allzeithoch geliebäugelt. Einige Industriemetallpreise erreichten Mehrjahreshochs. Es sei zwar nicht überraschend, dass die Preise für konjunktursensitive Rohstoffe in einem Umfeld zunehmender Konjunkturzuversicht ansteigen würden. Allerdings sorge die Geschwindigkeit der Verteuerung durchaus für eine erhöhte Aufmerksamkeit bei den Marktbeobachtern. Denn solch schnelle und starke Preisanstiege seien selten rein fundamental zu erklären. So sei auch in der Summe der von den Analysten beobachteten Rohstoffe der inzwischen sehr stark ausgeprägte Optimismus der spekulativ orientierten Marktteilnehmer auffällig und erhöhe die Risiken für kurzzeitige und stärkere Preisabwärtskorrekturen, sollte die Stimmung ins Negative kippen. Grundsätzlich bleibe der Rohstoffmarktausblick unter der Annahme einer kräftigen weltwirtschaftlichen Erholung im Jahresverlauf allerdings konstruktiv. Die Aussichten insbesondere für zyklische Rohstoffe seien gut. Allerdings müsse bedacht werden, dass eine Lockerung der Lockdown-Maßnahmen nicht nur die Konjunktur und die Rohstoffnachfrage stütze, sondern auch die Angebotsrisiken an den Rohstoffmärkten vermindere. Denn gerade die Sorgen um die Minenproduktion hätten zuletzt bei der Verteuerung einiger Industriemetalle eine bedeutende Rolle gespielt.



Im Jahr 2021 dürfte die Corona-Krise mithilfe der Impfstoffe weitgehend überwunden werden. Die Weltwirtschaft werde sich in zügigem Tempo von den krisenbedingten Einschränkungen erholen. Es werde allerdings nicht alles an Produktion nachgeholt werden, was durch die Corona-Krise ausgefallen sei. Dies gelte auch für die Rohstoffnachfrage. Der wieder anziehende Rohstoffverbrauch werde im Prognosezeitraum nicht zuletzt aufgrund ausreichend hoher Lagerbestände ohne starken Aufwärtsdruck auf die Preise bedient werden können. Daher erwarten die Analysten der DekaBank einen nur moderaten Aufwärtstrend der Rohstoffpreise. Konjunktursensitive Bereiche wie Industriemetalle und Energierohstoffe könnten vom Aufholprozess der Weltwirtschaft profitieren. Und die Edelmetalle würden auf absehbare Zeit eine Unterstützung durch die anhaltend expansive Geld- und Fiskalpolitik erfahren. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe März 2021) (05.03.2021/ac/a/m)

