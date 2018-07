Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die führenden Rohstoffindices verzeichneten in den vergangenen Wochen zum Teil deutliche Verluste, so die Analysten der Helaba.Getragen durch die positive Konjunkturstimmung vor allem in den USA habe die Investmentnachfrage bei Schlüsselrohstoffen im Frühjahr wohl ein Zwischenhoch markiert. Mittlerweile gewinne das Szenario einer Wachstumsberuhigung auch durch die Eskalation des US-Handelskonfliktes und die Auswirkungen der strafferen US-Geldpolitik an Bedeutung. So würden sich außerhalb der USA in den Industrie- und den Schwellenländern auch die negativen Konjunkturüberraschungen mehren. Dabei habe die Wahrscheinlichkeit zugenommen, dass die USA im schlimmsten Fall aufgrund ihrer Außen- und Handelspolitik kein Anker, sondern eher ein negativer Verstärker sein würden.In weiten Teilen der Wirtschaft wachse das Unbehagen über die fortschreitende Desintegration und damit mittelfristig drohende Wohlfahrtsverluste. Die These eines ausgeprägten Nachfrageüberhangs bei wichtigen Rohstoffen dürfte somit in absehbarer Zeit eher an Anziehungskraft verlieren. OPEC-Vertreter würden gegenwärtig die Weltwirtschaft offenbar auch nicht mehr in einer Phase sehen, in der ein Überschießen der Mineralölpreise zu verkraften und für die Produzenten per saldo unschädlich wäre. Allerdings würden die Iransanktionen vorerst das fundamentale Bild überlagern. (06.07.2018/ac/a/m)