Der steigende Energiebedarf in Asien wirke sich auch auf den Erdgaspreis in Europa aus. Der habe dort seit Jahresbeginn bis Ende September um 245% zugelegt. Aus Instandhaltungsarbeiten an Erdgasfeldern in Norwegen - dem zweitgrößten Erdgasversorger der EU - hätten zudem dessen niedrigste Exportkapazitäten seit Juni resultiert. Als wäre das nicht genug, seien aktuell unwetterbedingt 52 Prozent der US-amerikanischen Erdgasförderung im Golf von Mexiko heruntergefahren. Da der Winter vor der Tür stehe, könnten weitere Preissteigerungen folgen.



Das gelte auch für Rohöl. Vor gut einem Monat sei der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent auf 65 US-Dollar gesunken, um dann auf inzwischen über 80 US-Dollar zu klettern - den höchsten Wert seit 2018. Selbst Chinas erster offizieller Verkauf strategischer Petroleumreserven habe dieser Rally nicht entgegenwirken können. Die letztlich abgesetzte Menge sei ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen: Sie sei geringer ausgefallen als Chinas tägliche Importe von durchschnittlich 3,1 Millionen Barrel während der ersten acht Monate des Jahres. Hinzu komme: Die Reserven des größten Ölkonsumenten USA seien nach zwei Hurrikans auf das niedrigste Niveau seit drei Jahren gesunken. Analysten würden schätzen, dass Förderkapazitäten von rund 0,3 Millionen Barrel pro Tag an der US-Golfküste noch nicht hochgefahren seien. Zwar könnten die USA hier schon bald wieder aktiv werden und China weitere Verkäufe aus den strategischen Reserven tätigen - ohne eine höhere Produktion des Ölkartells und seiner Partner (OPEC+) könnte der Ölpreis bis Ende des Jahres aber weiter zulegen.



Dagegen scheine die Stahlpreis-Rally in Europa an Schwung verloren zu haben. Ein Grund dürfte die stockende Fertigung von Fahrzeugen sein. Wegen des eklatanten Mangels an Halbleitern seien die Auto-Neuzulassungen in der EU im Juli und im August gegenüber dem Vorjahr um 23% bzw. 19% gesunken. Etwa 16% des Stahlbedarfs in der EU seien der Automobilbranche zuzurechnen. Die Belastung für die europäischen Stahlkonzerne dürfte sich aber in Grenzen halten.



Der Rückgang bei den Eisenerzpreisen wirke sich positiv auf deren Margen aus. Seit Mitte Juli sei der Preis wegen der reduzierten Stahlproduktion in China auf 120 US-Dollar je Tonne gesunken. Im August seien gut 83 Millionen Tonnen Stahl produziert worden - das niedrigste Niveau seit dem Höhepunkt der Corona-Krise im März 2020. Sollte China an dem Plan festhalten, aus Umweltgründen die Stahlproduktion 2021 auf dem Level von 2020 zu halten, drohe ein weiterer Rückgang der Produktion. Außerdem belaste ein wachsendes Angebot aus Brasilien die Eisenerznotierungen. (Perspektiven Oktober 2021) (11.10.2021/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Kohle gilt als schmutzigster aller fossilen Brennstoffe und in Zeiten der Dekarbonisierung als Auslaufmodell, so die Analysten von Postbank Research.Allerdings würden nach wie vor mehr als 35% der weltweiten Stromerzeugung auf Kohle entfallen. Und nach einem Preisanstieg von 120% in diesem Jahr werde der Energierohstoff so teuer gehandelt wie zuletzt vor zwölf Jahren. Ein Grund sei die hohe Stromnachfrage, die fossile Energieträger verteuere. Im Vergleich zu Gas bleibe Kohle aber die günstigere Alternative. Besonders stark sei dieses Jahr der Stromverbrauch in China gestiegen - bis August um fast 14% gegenüber dem Vorjahr. China stehe für 56% des globalen Kohleverbrauchs und für 54% der gesamten Kohleverstromung. Die trockenheitsbedingte rückläufige Stromerzeugung aus Wasserkraft habe China zuletzt veranlasst, noch stärker auf Kohle zu setzen. Auch in Indien, weltweit Nummer zwei beim Kohleverbrauch, habe die Stromerzeugung im August mit 16% stark zugelegt, der Anteil der Kohleverstromung dürfte bei rund 70% liegen.