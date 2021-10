Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die globalen Probleme im Hinblick auf Transport und Lieferketten bleiben erhalten und belasten die Weltwirtschaft, berichten die Analysten der DekaBank.Beim massiven Anstieg des deutschen Strombörsenpreises wiege neben dem Erdgaspreis vor allem die Verteuerung der CO2-Zertifikate im europäischen Emissionshandel schwer. Knapp die Hälfte der deutschen Stromerzeugung unterliege dem CO2-Zertifikatehandel. Über die Wintermonate hinweg dürfte der Fokus auf den Energiemärkten verharren, denn eine schnelle Entspannung sei nicht zu erwarten. Die Unternehmen würden freilich versuchen, einen Teil der gestiegenen Energiekosten über höhere Preise an ihre Kunden weiterzureichen, was mit Zeitverzögerung im Verbraucherpreisindex ankommen könnte. Diese potenziellen Zweitrundeneffekte würden die Unsicherheit darüber erhöhen, ob die aktuell höheren Inflationsraten tatsächlich bald wieder deutlich fallen würden. Dieses Risikothema werde die Finanzmärkte bis ins kommende Jahr hinein begleiten, bis klar sein werde, ob die Rechnung der Notenbanken aufgehe, die als nur vorübergehend eingeschätzten höheren Teuerungsraten ohne Gegensteuerung aussitzen zu können.Im Jahr 2021 werde die Corona-Krise mit Hilfe der Impfstoffe weitgehend überwunden. Die Weltwirtschaft erhole sich in zügigem Tempo von den krisenbedingten Einschränkungen. Dies gelte auch für die Rohstoffnachfrage. Auf absehbare Zeit dürften sich Phasen von starken Corona-Nachholeffekten und Phasen von Unsicherheit darüber, wie dynamisch die Weltwirtschaft in der Nach-Corona-Welt sein werde, abwechseln. In der Summe erwarten die Analysten der DekaBank einen nur moderaten Aufwärtstrend der Rohstoffpreise. Konjunktursensitive Bereiche wie Industriemetalle und Energierohstoffe könnten vom Aufholprozess der Weltwirtschaft profitieren. Die Edelmetalle würden auf absehbare Zeit Unterstützung durch die anhaltend expansive Geld- und Fiskalpolitik erfahren. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe Oktober 2021) (08.10.2021/ac/a/m)