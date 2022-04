Russland sei auch ein vergleichsweise großer Akteur am Getreidemarkt. Die Föderation sei - was Weizen angehe - bezogen auf die Saison 2020/2021 der größte Exporteur gewesen und habe in der vergangenen Saison etwa 38,5 Millionen Tonnen ins Ausland geliefert. Durch den drohenden Ausfall ukrainischer Weizenexporte habe die Nachfrage nach russischem Weizen stark zugenommen. Die starke Zunahme der Ausfuhren habe die russische Regierung dazu bewogen, vorerst Exporte in die eurasische Wirtschaftsunion ganz zu verbieten und in die übrige Welt durch Quoten zu regulieren. Zu den wichtigsten Weizen-Importeuren der Ukraine und Russland würden Staaten aus Nordafrika und dem Mittleren Osten gehören, die aufgrund der geografischen Nähe starke Abhängigkeiten zu den Kriegsparteien aufgebaut hätten. Der weiterhin erwartete Preisanstieg dürfte die Bevölkerungen massiv belasten und berge das Risiko sozialer Unruhen.



Die westlichen Staaten seien weitestgehend Selbstversorger und müssten im Zuge der Unruhen auf dem Weizenmarkt "lediglich" mit starken Preissteigerungen leben, da der Preis für jedes Land über den Weltmarkt bestimmt werde. Allein in Deutschland seien die Getreidepreise im März um knapp 17% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Mengenseitig sei die Lage schon etwas entspannter. Europa exportiere etwa 20% vom produzierten Weizen. Europa begegne den Preisanstiegen im Agrarsektor mit altbewährten Mitteln: Subventionen. Die irische Regierung biete bspw. Farmern 400 EUR pro Hektar an, falls sie Getreideprodukte anbauen würden. Das letzte Mal habe Irland derart drastische Maßnahmen im Zuge des 2. Weltkrieges ergriffen.



Weizenimporteure würden nun weltweit nach Auswegen aus der drohenden Weizenknappheit suchen. Neben afrikanischen und asiatischen Staaten seien es vor allem auch südamerikanische Staaten, die Versorgungssicherheit für ihre Bevölkerung herstellen wollten. Dabei würden die wichtigen Weizenproduzenten und -exporteure wie die USA, Kanada und EU durch schwach ausfallende Ernten - hervorgerufen durch disruptive Wetterereignisse - und anhaltend starker Preisanstiege am Düngermarkt ihre Produktion nicht steigern können. Denn der Düngermarkt werde durch die Sanktionen gegenüber Russland und Weißrussland angebotsseitig belastet.



Dazu würden noch anhaltend hohe Energiekosten, Materialmangel und monopolistische Strukturen kommen, die den Düngerpreis weiter anheizen würden. Indien sei weltweit der zweitgrößte Weizen-Produzent und habe wie China (größter Produzent) in den letzten Jahren kaum exportiert. Die Ausfuhren seien im vergangenen Jahr auf 6,12 Millionen Tonnen Weizen gegenüber 1,12 Millionen Tonnen im Vorjahr gestiegen.



Indien versuche angesichts weltweit hoher Weizenpreise zu einem bedeutenden Exporteur zu avancieren. Die Regierung in Neu-Delhi versuche Maßnahmen zu ergreifen, um die Logistik fit für größere Weizenexporte zu machen. Die beschlossenen Maßnahmen hätten das Potenzial indische Weizenexporte auf über 10 Millionen Tonnen pro Jahr anzuheben. Bis jetzt sei Indien trotz regelmäßig produzierter Überschüsse an logistischen Engpässen und Qualitätsproblemen im Exportvorhaben gescheitert. Ein weiteres Land, das fehlende Mengen am Weltmarkt für Weizen zum Teil kompensieren könnte, wäre Australien. Dieses Jahr sei dort eine starke Ernte (25 Millionen Tonnen) eingefahren worden. Australien werde jedoch ebenfalls u. a. wegen logistischer Engpässe kaum in der Lage sein, die Lücke am Weizenmarkt zu füllen.



Ein Ausfall substanzieller Ausfuhrmengen seitens der Ukraine sei nach jetzigem Stand aufgrund von stark angestiegenen Rohstoffpreisen, Logistikproblemen bei der Schiffsfracht und meteorologischen Einflüssen kaum zu stemmen. Selbst wenn Staaten wie Indien und Australien einen erheblichen Ausfall substituieren könnten, kämen für die traditionellen Abnehmer ukrainischen Weizens (aus dem nordafrikanischen und westasiatischen Raum) definitiv längere Frachtrouten und damit verbunden höhere Preise zu. Auf das Volumen und Preis am Weltmarkt für Trockenfracht hätten die längeren Routen wohl einen vergleichsweise geringen Einfluss, denn ukrainische und russische Exporte hätten ein Anteil am globalen Dry Bulk Cargo von 7,5%. Ein viel höheres Risiko für die Dry Bulker Volumina gehe im Falle einer Verschärfung der Lebensmittelkrise von möglichen Exportkontrollen für Lebensmittel, darunter auch Weizen aus.



Ähnlich wie nach der Finanzkrise 2007/2008 könnten sich Staaten dazu entschließen wie Russland Quoten und Verbote für Lebensmittelexporte einzuführen. Einer Studie der Universität St. Gallen zufolge gebe es in diese Richtung schon erste Tendenzen. Dies würde den Frachtverkehr insgesamt erheblich einbrechen lassen. Weltweit seien seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine 31 neue Exportbeschränkungen für Nahrungsmittel eingeführt worden. Eine Eskalation von gegenseitigen Handelsbeschränkungen hätte fatale humanitäre und wirtschaftliche Folgen. (21.04.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Preise der wichtigsten Weizen-Futures sind fundamental angestiegen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Der Preis an der Rohstoffbörse in Kansas, USA sei seit Kriegsbeginn in der Ukraine am 24. Februar um etwa 20% angestiegen und der Preis in London gar um etwa 30%. Der Anstieg werde definitiv durch den Krieg in der Ukraine angetrieben, da die Kriegsparteien wichtige Produzenten und Exporteure seien. Ein Teilausfall der ukrainischen Produktions- oder Exportmengen könnte vom Weltmarkt aufgrund von schlecht ausgefallenen Ernten und logistischen Problemen nicht kompensiert werden.Es würden anhaltend steigende Preise und längere Importrouten für die Länder drohen, die bislang in erster Linie ukrainischen Weizen abgenommen hätten. Als Reaktion auf eine potenzielle Notlage in der Nahrungsmittelversorgung könnten sich Staaten genötigt sehen, protektionistische Maßnahmen zu ergreifen. Das würde die Preisspirale weiter antreiben. Gleichzeitig träfe dies auch die Betreiber der Schiffe (Massengutfrachter bzw. Dry Bulker), die Weizen transportieren würden.Die Ukraine sei auf dem Weltmarkt für Getreide ein Schwergewicht. Das osteuropäische Land habe 16,6 Millionen Tonnen Weizen in der Saison 2020/21 exportiert und sei damit der fünftgrößte Exporteur der Welt. Der Anteil an den weltweiten Weizenexporten liege bei 9%. Dabei hätten die monatlichen Getreideexporte vor dem Krieg bereits 5 Millionen Tonnen überstiegen. Durch den Krieg in der Ukraine würden nun Produktionsausfälle drohen. Zwar hätten es einige Landwirte zum Teil unter widrigen Umständen geschafft Saatgut auf den Feldern auszutragen, jedoch gebe es aber aus offensichtlichen Gründen keine genauen Angaben, wie viel Prozent der ukrainischen Ackerflächen tatsächlich hätten beackert werden können. Selbst wenn sie es geschafft hätten auf große Teile des Ackers Saat auszusäen, wäre es dennoch fraglich, ob genug Maschinen, Treibstoff, Arbeiter, Dünger und Chemikalien zur Verfügung stehen würden, um zu gegebener Zeit eine reiche Ernte einzufahren.