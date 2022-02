Inzwischen habe sich das Edelmetall wieder verbilligt, die Feinunze habe nach einem Zwischentief zum Monatsende zuletzt aber wieder über der Marke von 1.800 US-Dollar notiert. Inflationsängste bei den Anlegern und weitere Turbulenzen an den Aktienmärkten könnten die Notierungen stützen. Auch eine mögliche Abwertung des US-Dollars würde Gold für internationale Investoren interessanter machen, die Postbank erwarte für den Greenback auf 12- Monatssicht einen Kurs von 1,20 zum Euro. Problematisch bleibe für das Edelmetall jedoch, dass im Jahresverlauf die Realzinsen weltweit steigen und das Kurspotenzial des zinslosen Edelmetalls begrenzen könnten.



Einen guten Jahresauftakt würden Platin mit 7% und Palladium mit 30% Preisanstieg verzeichnen - beide würden aber noch zu deutlich niedrigeren Kursen als vor einem Jahr gehandelt. Der Mangel an Halbleitern habe dafür gesorgt, dass 2021 weltweit rund elf Millionen Kraftfahrzeuge weniger als geplant gefertigt worden seien. Das habe auch die Nachfrage nach den Edelmetallen verringert, die in Katalysatoren verbaut würden. Eine steigende Autoproduktion und strengere Emissionsgrenzwerte in Asien könnten 2022 die Nachfrage ankurbeln. Analysten würden bei Platin gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 20% und bei dem teureren Palladium von 8% erwarten. Beide Edelmetalle dürften daher bei volatilen Preisen noch kurzfristig Aufwärtspotenzial haben. Mittel- bis langfristig sollte die Transformation zur Elektromobilität aber die Preise bremsen.



Der Preisanstieg bei Rohöl habe sich auch im Januar 2022 fortgesetzt. Zuletzt habe die Nordseesorte "Brent" über der Marke von 90 US-Dollar je Barrel (159 Liter) notiert - und damit dicht an ihrem 7-Jahreshoch. Getragen werde der Aufwärtstrend von der globalen Konjunkturerholung mit einer insgesamt starken Nachfrage nach Energieträgern. Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) prognostiziere für 2022 einen Anstieg der täglichen weltweiten Ölnachfrage um 4,2 Millionen auf 100,8 Millionen Barrel. Außerdem würden geopolitische Risiken und eine weiterhin zähe Produktionsausweitung die Notierungen stützen.



Das Öl-Kartell und seine Partnerländer (OPEC+) hätten zwar erwartungsgemäß beschlossen, ihre graduellen Produktionserhöhungen fortzuführen: Auch Anfang März dürften die beteiligten Staaten ihre tägliche Produktion um insgesamt 400.000 Barrel erhöhen. Da die libysche Ölförderung im Januar wegen einer Blockade von Ölförderanlagen um durchschnittlich 140.000 Barrel pro Tag gesunken sei, hätten die 13 OPEC-Staaten aber lediglich etwa 50.000 statt der geplanten 200.000 Barrel mehr als im Vormonat gefördert. Der Ölpreis dürfte daher erst unter Druck geraten, wenn die Förderquoten ausgeschöpft würden und die Nachfrage gedeckt sei. Die OPEC selbst gehe von einem Rohöl-Überangebot von 1,3 Millionen Barrel pro Tag zum Jahresende aus. (Perspektiven Februar 2022) (14.02.2022/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die starken Schwankungen an den Aktienmärkten haben Anleger zuletzt veranlasst, "sichere Häfen" anzusteuern, so die Analysten von Postbank Research.Davon habe vorübergehend auch Gold profitiert. Die Notierungen seien im Januar bis auf rund 1.840 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) geklettert. Ein Indiz für den Risk-off-Modus der Anleger sei die kurzfristig kräftige Nachfrage nach Zertifikaten gewesen, die mit physischem Gold hinterlegt seien. 2021 hätten hier insbesondere Großinvestoren in den USA mit Nettobestandsverkäufen von knapp 200 Tonnen den Goldpreis belastet. Die Nachfrage europäischer und asiatischer Anleger über netto 26 Tonnen habe die Abflüsse bei Weitem nicht wettmachen können.