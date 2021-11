Einen massiven Anstieg der Notierungen verzeichne Magnesium. In Europa habe der Preis für das Erdalkalimetall seit Jahresbeginn um mehr als 200% zugelegt. Die Ursache für diese rasante Entwicklung sei vor allem die starke Abhängigkeit der Europäischen Union (EU) von Magnesiumimporten aus China. Das Reich der Mitte sei für rund 85% der globalen Jahresproduktion von Magnesium verantwortlich; 95% des von Europa importierten Magnesiums würden von dort stammen.



Die Magnesiumherstellung sei mit 35 Megawattstunden je Tonne sehr energieintensiv und der Strom in China momentan sehr knapp. Die Stadtbehörde von Yulin - Chinas Zentrum der Magnesiumherstellung - habe daher angeordnet, bis Ende des Jahres etwa 70% der Hütten zu schließen sowie die Produktion in den verbleibenden um die Hälfte zu senken. Dies könnte chinesische Magnesiumexporte in die EU zumindest bis Ende des Jahres spürbar reduzieren. Da Magnesium für die Leichtmetallherstellung unverzichtbar sei, wären Europas Aluminium- und Stahlproduzenten direkt betroffen. Ohnehin sei an der Londoner Metallbörse Aluminium zuletzt so teuer gehandelt worden wie seit 13 Jahren nicht mehr.



Die Notierungen für Zink seien in der zweiten Oktober-Woche in der Spitze um 23% auf ein 14-Jahres-Hoch gestiegen - hätten bis Ende des Monats aber rund die Hälfte ihrer Zuwächse wieder abgeben müssen. Auslöser der Preissprünge seien Einschränkungen auf der Angebotsseite gewesen. Wegen der gestiegenen Kosten für Strom und für CO2-Zertifikate sei die Produktion gedrosselt worden. Um eine Tonne Aluminium zu produzieren, müsse so viel Energie aufgewendet werden, wie ein Einfamilienhaus in drei Jahren benötige. Knappes und teures Aluminium dürfte aber beispielsweise auch die Umsatz- und Gewinnerwartungen von Autobauern und Bauunternehmen senken.



Der Goldpreis kämpfe seit Wochen mit der Marke von 1.800 US-Dollar (USD) je Feinunze (31,1 Gramm). Doch bislang habe sich der Widerstand als zu groß erwiesen. Im 3. Quartal hätten börsennotierte, mit Gold hinterlegte Produkte insbesondere in den USA weitere Abflüsse verzeichnet. Auch spekulativ orientierte Käufer würden dem Edelmetall aktuell die kalte Schulter zeigen. Eine restriktivere Geldpolitik und steigende Zinsen würden die Goldnotierungen ebenfalls belasten. Die höhere physische Goldnachfrage in China im September (+32%) und der Goldankauf einiger Notenbanken im August würden allein für einen nachhaltigen Preisschub nicht ausreichen. Gold könnte deshalb noch eine Weile lang seitwärts handeln - mit dem Risiko weiterer Kursrücksetzer, so die Analysten von Postbank Research. (Perspektiven November 2021) (05.11.2021/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Notierungen von Platin und Palladium leiden weiter unter dem globalen Chipmangel, der für Produktionsunterbrechungen oder Stilllegungen in der Automobilindustrie verantwortlich ist, so die Analysten von Postbank Research.Beide Metalle würden dort zur Herstellung von Katalysatoren benötigt. Nach einem Rückgang der globalen Automobilproduktion um 16,2% im vergangenen Jahr würden Analysten für 2021 lediglich eine Produktionssteigerung um 7,6% erwarten. Im September hätten die Platin- und Palladiumpreise ihre bisherigen Jahrestiefststände markiert, hätten sich im Oktober aber etwas erholen können. Tatsächlich zeichne sich für 2022 Licht am Ende des Tunnels ab. Die weltweite Automobilproduktion könnte um 12% zulegen. Mittelfristig werde Platin aber das größere Preispotenzial eingeräumt - es könnte bei der Katalysatorproduktion das etwa doppelt so teure Palladium ersetzen. Mit zunehmender E-Mobilität dürfte aber ab Mitte der 20er-Jahre die Nachfrage nach beiden Metallen deutlich abnehmen.