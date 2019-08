Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu den Aussichten auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik der großen Notenbanken sowie zu der Unsicherheit rund um den Handelsstreit und den Brexit kommt nun noch die Regierungskrise in Italien hinzu, so die Analysten der DekaBank.



Dieser Cocktail habe den Goldpreis auf seit über sechs Jahren nicht mehr gesehene Höhen gebracht. Auch der Schweizer Franken habe gegenüber dem Euro von der Unsicherheit und der daraus folgenden Flucht in die klassischen "sicheren Häfen" profitiert. Dagegen sei der Rohölmarkt hin- und hergerissen zwischen Angebotssorgen und Konjunkturängsten, wobei Letztere zurzeit eindeutig überwiegen würden. (12.08.2019/ac/a/m)





