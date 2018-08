Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Gegenläufig zur leichten Negativtendenz in den Rohölpreisen der letzten Wochen, zeigten Brent und WTI in der 34. Kalenderwoche eine Aufwärtsbewegung und machten die Vorwochenverluste dabei mehr als wett, so die Analysten der Nord LB.



Entgegen nachlassender Wachstumsaussichten in südostasiatischen Schwellenländern, würden die Rohölpreise vom stärksten Rückgang der US-Oil-Rig-Counts seit zweieinhalb Jahren (-9 Bohreinheiten), sowie durch einen deutlichen US-Lagerbestandsabbau von rund 5,6 Millionen Barrel unterstützt. Zusätzlich hätten Marktbeobachterberichte überrascht, die bereits von signifikant nachgebenden Rohölexporten des Irans sprechen würden. Sollten sich deutlich verringerte Exportvolumina aus dem Iran bereits kurzfristig bestätigen, würde die preislimitierende Wirkung der anziehenden Förderungen Russlands und Saudi Arabiens schon Wochen vor dem Sanktionsbeginn am 04. November absorbiert.



Derweil sei in Washington die Freigabe von 11 Millionen Barrel Rohöl aus der strategischen Reserve beschlossen worden. Passend zu den anstehenden Mid-Term Wahlen in den USA am 06. November, werde die betreffende Rohölmenge von Anfang Oktober bis Mitte November verkauft. Kurzfristig dürfte die Maßnahme im Vorlauf der Wahl tatsächlich ein gewisses Preissenkungspotenzial besitzen. In Anbetracht dessen, dass US-Präsident Trump auf die langfristige, vollständige Austrocknung der 2,5 Millionen Barrel/Tag starken Iranexporte abziele, bleibe die Freigabe jedoch lediglich ein Wahlkampfinstrument ohne längerfristige Wirkung auf die Rohölmärkte. Wichtiger stelle sich hingegen das am 23. September anstehende Treffen des "OPEC+ Überwachungskomitees" dar, auf dem die Förderstaatenallianz die weiteren Produktionspläne besprechen werde. Bis dahin würden kurzfristig die Entwicklung der iranischen Exporte sowie die Kompensation durch Saudi Arabien und Russland im Fokus bleiben. Die Preise würden die Analysten dabei grundsätzlich mit weiterhin seitlicher Tendenz erwarten. (27.08.2018/ac/a/m)