Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche verteuerten sich sowohl Rohöl als auch Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515), so die Analysten der DekaBank.



Schrumpfende Öllagerbestände würden die Knappheit widerspiegeln und die Ölnotierung weiter ansteigen lassen. Nun komme es darauf an, ob die OPEC+-Länder im November bereit sein würden, ihre Ölförderung beschleunigt auszuweiten.



Gold habe trotz steigender US-Nominalrenditen von den spürbaren Anstiegen der Inflationserwartungen profitiert. Denn Letztere seien so stark, dass die Realrenditen weiter fallen würden. (25.10.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >