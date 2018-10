Gleichzeitig lege die Anzahl der aktiven US-Oil Rigs gemäß aktueller Daten von Baker Hughes nach mehrwöchiger Stagnation wieder deutlich zu. Aufgrund positiver Berichte über die Pipeline-Baufortschritte im Herzen der US-amerikanischen Schieferölförderung, werde nun zudem bereits am 01. November mit der Inbetriebnahme zusätzlicher 500.000 Barrel täglicher Transportkapazität gerechnet. Das derzeit limitierte US-Fördermengenwachstum sollte damit schon kurzfristig wieder zulegen und für eine gewisse Entspannung der engen Ölmärkte sorgen.



Gleichwohl lasse sich aus diesem beschleunigten US-Fördermengenwachstum noch keine direkte Abkehr von den derzeitigen hohen Preisniveaus schließen. Die Höhe der wegfallenden Iranexporte bleibe dabei bestimmend, aber auch geopolitische Faktoren würden kurzfristig erhöhtes Preissteigerungspotenzial behalten. Diesbezüglich sorge die vermutete Ermordung eines saudischen, regimekritischen Journalisten am Wochenende für Spannungen und gegenseitige Drohungen zwischen den USA und Saudi Arabien. Die Sorge, Saudi Arabien könne in diesem Konflikt seine Förderpolitik als Druckmittel gegen die USA einsetzen, sorge indes im frühen Montagshandel für steigende Preise.



Insgesamt würden die Analysten im Rahmen weiter fallender Exportmengen aus dem Iran in der kurzen Frist eine Beibehaltung der hohen Preisniveaus und verstärkte Volatilitäten erwarten. Mittelfristig sollte das moderate Nachfragewachstum in Kombination mit dem starken non-OPEC Fördermengenwachstum wieder für leichtere Notierungen sorgen. (15.10.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In Annäherung an den US-Sanktionsbeginn in drei Wochen verhalten sich die globalen Rohölmärkte volatil, so die Analysten der Nord LB.Das Barrel Brent gebe dabei nach den deutlichen Kursgewinnen der letzten Wochen in der vergangenen Handelswoche satte -5,2% ab und schließe bei USD 80,14. Verdeutlicht durch Lagerbestandsaufbauten in den USA würden sich die Märkte derzeit besser versorgt zeigen als vielerorts befürchtet. Sogar die kurzfristigen Förderausfälle durch Hurrikane Michael (rund 3,3 Mio. Barrel seien in der Vorwoche weggefallen) hätten in diesem Rahmen nicht für weiter steigende Preise sorgen können.