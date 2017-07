Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

17,365 EUR -1,81% (10.07.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

17,358 EUR -1,04% (10.07.2017, 21:38)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (11.07.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Startup-Schmiede Rocket Internet AG (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Trotz einer ambitionierten Bewertung sei Delivery Hero ein erfolgreicher Börsengang gelungen. Sollte sich die Aktie weiter über dem Emissionskurs halten, dürften die im Rahmen der Mehrzuteilungsoption ausgegebenen Aktien nicht zurückgekauft werden, was Rocket Internet einen Verkaufserlös von bis zu 264 Mio. Euro bescheren würde. Hinzu kämen Buchgewinne für die Aktien im Bestand. Der Aktie der Beteiligungsgesellschaft habe das nicht auf die Sprünge geholfen, der Kurs sei stattdessen auf das in der ersten Junihälfte markierte Zwischentief zurückgefallen. Dabei dürfte es sich nicht nur um das sprichwörtliche "Sell on good news" handeln. Vielmehr würden sich am Markt Sorgen breitmachen, dass der Boom im Tech- und Startup-Sektor das Zyklushoch überschritten habe. Die hartnäckige Kursschwäche der Nasdaq gelte dafür als Indiz.Das Umfeld könnte auch weitere IPOs aus dem Portfolio von Rocket Internet erschweren. Der nächste Börsenkandidat sei der Kochboxen-Anbieter Hello Fresh, die Ambitionen hätten zuletzt aber einen Dämpfer erhalten. Der US-Konkurrent Blue Apron habe zuletzt trotz der eigentlich anvisierten Preisspanne von 15 bis 17 US-Dollar nur einen Emissionspreis von 10 US-Dollar pro Aktie erzielt und sei zum Börsenstart gleich daruntergefallen.Börsenplätze Rocket Internet-Aktie: