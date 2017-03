Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

17,82 EUR +0,39% (28.02.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

17,949 EUR +0,79% (01.03.2017, 08:00)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (01.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktie: Kein Börsengang in diesem Jahr? Skepsis angebracht! AktienanalyseSkeptisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie der Startup-Schmiede Rocket Internet AG (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET).Der Teilausstieg des Investors Kinnevik habe für den Abfall der Rocket Internet-Aktie gesorgt. Es seien bei dem Investor immer größere Zweifel am Geschäftsmodell der Rocket Internet AG aufgekommen. Nach Ansicht des Aktienprofis sei das Geschäftsmodell an sich nicht verkehrt. Rocket Internet investiere in Firmen und bringe sie an die Börse. Den ersten Teil schaffe Rocket Internet ganz gut - man investiere immer mehr, aber die Firmen würden nicht börsenreif. Der Börsenexperte finde sie einfach nicht gut. Solche Firmen wie Home24 oder Delivery Hero würden ihm nicht gefallen, denn das seien alles Geschäftsmodelle, die nicht wirklich neu und ertragsstark seien. Rocket Internet habe hier wirklich Probleme, Börsengänge auf den Weg zu bringen.Der Aktienexperte glaube, dass das der Hauptgrund gewesen sei, warum Kinnevik die Hälfte seiner Beteiligung verkauft habe. Offiziell sei von anderen Gründen die Rede: Die Geschäftmodelle würden sich angeblich zu sehr ähneln. Man habe einfach die Reißleine gezogen, was der Börsenprofi vollkommen richtig finde. Als den einzigen Erfolg von Rocket Internet nenne er Zalando. Seitdem sei nichts mehr passiert und es sei zu befürchten, dass auch dieses Jahr vielleicht kein Börsengang komme.Börsenplätze Rocket Internet-Aktie: