Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (07.07.2017/ac/a/nw)

Haar (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Startup-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Oliver Samwer, CEO von Rocket Internet, scheine mit seiner Internetbeteiligungsbude Investoren nicht mehr großartig zu begeistern. Trotz relativ guter Nachrichten verharre das Papier auf niedrigem Niveau. Jüngst verkündete Samwer den Verkauf von knapp 9% an Lazada an Alibaba für 276 Mio. US-Dollar. Auf dieses Investment habe "Oli" das eingesetzte Kapital verzwanzigfacht. Auch der Börsengang von Delivery Hero sei ein voller Erfolg gewesen. Die Aktien des Lieferdienstes seien zu 25,50 Euro platziert worden. Aktuell würden die Anteilsscheine bei mehr als 28 Euro handeln. Das Unternehmen werde mit fast 4,4 Mrd. Euro kapitalisiert. Der Anteil von Rocket Internet an Delivery Hero liege bei rund 25%. Das entspreche einem Anteil von 1,1 Mrd. Euro. Ein Drittel der Kapitalisierung von Rocket Internet selbst, die auf einer prall gefüllten Kasse sitze.Die Rocket Internet-Aktie ist für Trader weiter spannend, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2017)Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:17,11 EUR -2,45% (07.07.2017, 10:26)