Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (12.07.2018/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Bei der Rocket Internet-Aktie (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.Am 11.07.2018 hat Vorstand Oliver Samwer ein Paket von rund 1.000.000 Rocket Internet-Aktien zum Kurs von 29,00 EUR erworben, wobei das Transaktionsvolumen bei rund 29.000.000,00 EUR lag. Der Vorstand hat schon am 29.06.2018 1.500.000 Stück zum Kurs von 27,18 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen betrug damals 40.770.000,00 EUR.Marcus Diebel, Aktienanalyst von J.P. Morgan, hat in einer Analyse vom 09.07.2018 sein Kursziel von 29,90 auf 33,00 Euro erhöht und das "overweight"-Votum bestätigt. Die Aktien der Beteiligungsgesellschaft sollten sich weiter überdurchschnittlich entwickeln und seien immer noch günstig, so der Analyst. Er habe in seinem Bewertungsmodell jetzt den erfolgreichen Börsengang des Online-Möbelhändlers Home24 und den Aktienrückkauf im Mai berücksichtigt.Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:29,58 EUR +0,96% (12.07.2018, 15:31)