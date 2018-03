Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (14.03.2018/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktie: Auf Wochenbasis sehr attraktiv - ChartanalyseDas Wertpapier des Internetinkubators Rocket Internet (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) steigt im frühen Handel auf ein frisches Jahreshoch an und präsentiert sich hierbei äußerst dynamisch auf der Oberseite, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach den massiven Kursverlusten aus den letzten Jahren habe die Aktien der Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet Anfang 2016 damit begonnen, eine größere Bodenbildungsphase im Bereich von 15,12 Euro zu starten und habe sich von diesem Niveau bereits ein gutes Stück weit zur Oberseite entfernen können. Nun kämpfe der Wert aber noch um ein Weiterkommen am gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis, das bis dato einen recht massiven Widerstand dargestellt habe. Gelinge es daher dieses Niveau nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs zu überwinden, dürften weitere Gewinne folgen und den Boden entsprechend weiter festigen.Die Ausgangslage für einen weiteren Kursschub in Richtung der Marke von 27,79 Euro stehe nach aktueller Auswertung recht gut, Bedingung hierfür sei jedoch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von mindestens 25,50 Euro. Im weiteren Verlauf könnte das Papier sogar bis in den Bereich von rund 30,00 Euro vordringen und mache ein Investment auf mittelfristiger Basis recht attraktiv.Merklich eintrüben dürfte sich der Chartverlauf der Rocket Internet-Aktie aber erst unterhalb des Niveaus von 23,54 Euro. In diesem Fall wäre ein Rücklauf sogar auf die 50-Wochen-Durchschnittslinie bei derzeit 21,37 Euro vorstellbar und wäre tendenziell besser für Short-Positionen geeignet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link