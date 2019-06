SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

274,60 CHF +1,70% (11.06.2019, 16:35)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (11.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Zulassungsbehörde FDA habe das Mittel Polatuzumab Vedotinpiiq im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens zur Behandlung einer bestimmten Form von Blutkrebs zugelassen. Das Mittel solle jetzt unter dem Namen Polivy auf den Markt kommen. Die US-Zulassung gelte für Polivy in Kombination mit den Mitteln Bentamustin und Rituxan (Rituximab) zur Behandlung von Menschen mit wiederkehrendem oder refraktärem diffusem großem B-Zell-Lymphom (DLBCL), die vorher zumindest zwei Therapien durchlaufen hätten.Probleme habe Roche dagegen mit der geplanten Akquisition von Spark Therapeutics. Roche müsse die Angebotsfrist wieder verlängern, wobei Deadline nun am 31. Juli sei. Laut Roche fordere die US-Behörde Federal Trade Commission (FTC) zusätzliche Unterlagen. Spark Therapeutics könnte zwar sicherlich die Pipeline von Roche gut verstärken, man würde jedoch auch ohne diese Übernahme auf der Erfolgsspur bleiben und wohl ein anderes Akquisitionsziel finden.Nach dem Zulassungserfolg gehe die Roche-Aktie heute mehr als 1,8% nach oben. Den seit März ausgebildeten kurzfristigen Abwärtstrend habe die Roche-Aktie somit nach oben verlassen können. Jetzt müsste der Titel noch das Jahreshoch bei 280,55 CHF überwinden. Für Dividendenjäger bietet die Roche-Aktie zudem eine attraktive Dividendenrendite von derzeit 3,4%, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.06.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Roche-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Roche-Aktie:244,60 EUR +0,74% (11.06.2019, 16:39)