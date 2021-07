Börsenplätze Roche-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Roche-Aktie:

357,60 EUR +0,34% (20.07.2021, 12:14)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

390,20 CHF +0,26% (20.07.2021, 12:07)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (20.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) unter die Lupe.Die Erfolgsmeldungen beim Schweizer Pharmakonzern Roche würden nicht abreißen. Am heutigen Dienstag habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass die japanischen Aufsichtsbehörden dem Medikamentencocktail aus Casirivimab und Imdevimab von Roche und Regeneron die Zulassung für die Behandlung von Patienten mit leichter bis mittelschwerer Covid-19 erteilt hätten. Japan sei damit das erste Land, das dem Mix mit dem Markennamen "Ronapreve" die Zulassung erteile, habe Roche in einer Mitteilung erklärt.Bei "Ronapreve" handle sich um eine Mischung der beiden genannten künstlichen Antikörper, die eine Resistenz gegen das Virus erzeugen würden. Entwickelt habe das Mittel das US-Biotechnologieunternehmen Regeneron Pharmaceuticals in Partnerschaft mit Roche.Erst vor kurzem habe Roche die Zulassung von Tocilizumab durch die Weltgesundheitsorganisation WHO für die Behandlung von Corona sowie mehreren positive Studiennews melden können.So hätten beispielsweise neue Daten aus einer abschließenden Analyse die Wirksamkeit und Sicherheit von Roches Hämophilie-Mittel Hemlibra untermauert. Die Daten aus der Phase-3b-Studie "STASEY" hätten das günstige Sicherheitsprofil des Mittels in Übereinstimmung mit dem klinischen Programm "HAVEN" bestätigt, habe der Konzern am Montag mitgeteilt.Roche habe zuletzt deutlich zulegen und auch bereits kurzzeitig neue Rekordhöhen erklimmen können. Im Zuge der allgemeinen Marktschwäche sei jedoch noch nicht der nachhaltige Ausbruch nach oben gelungen."Der Aktionär" erwartet aber, dass dieser bald folgen dürfte. Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. Nicht zu verachten außerdem: die starke Dividendenrendite von derzeit 2,6 Prozent. (Analyse vom 20.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link