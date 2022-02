LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Roche-Aktie:

349,20 EUR +1,04% (08.02.2022, 18:48)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

368,40 CHF +0,27% (08.02.2022, 17:31)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (08.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) unter die Lupe.Roche habe vergangene Woche gute Zahlen für 2021 veröffentlicht. Gute Geschäfte mit Corona-Tests hätten den Umsatz um acht Prozent wachsen lassen. Und auch das operative Ergebnis habe um zwei Prozent zugelegt. Jedoch sei der Ausblick verhalten ausgefallen. Trotzdem seien die Analysten weiterhin optimistisch für Roche.Die Deutsche Bank etwa habe die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 425 CHF bestätigt. Nach einem durchwachsenen Quartal habe der Pharmakonzern einen konservativen Ausblick gegeben, der aber Luft nach oben haben könnte, heiße es in einer aktuellen Studie.Goldman Sachs sei noch zuversichtlicher und habe die Roche-Aktie mit einem Kursziel von 465 CHF auf der "Conviction Buy List" belassen. Demnach hätte das Papier des Schweizer Pharmakonzerns noch rund 34 Prozent Aufwärts-Potenzial.Roche ist Bestandteil des AKTIONÄR Schweiz Index (ISIN: DE000SL0DJV5, WKN: SL0DJV), so Carsten Kaletta. Insgesamt bündle dieser spezielle Aktienkorb 15 ausgewählte Schweizer Top-Titel. Dabei sorge der Pharmakonzern zusammen mit Konkurrent Novartis und Nestlé - die drei größten Werte in der Alpenrepublik - für Stabilität und Sicherheit. (Analyse vom 08.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: