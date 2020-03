Börsenplätze Roche-Genussschein:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (11.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) unter die Lupe.Das Schweizer Pharma-Unternehmen Roche habe einen weiteren Erfolg verbuchen können. Roche habe für sein Testverfahren zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs die US-Zulassung erhalten. Die FDA habe den Cintec Plus Cytology als ersten biomarkerbasierten Triage-Test für Frauen zugelassen, die zuvor positiv auf das humane Papillomavirus (HPV) getestet worden seien. Diese Biomarker-Technologie vereinfache die klinische Entscheidungsfindung, indem sie leicht verständliche Ergebnisse liefere, habe Roche am Mittwoch mitgeteilt. Der Test identifiziere demnach diejenigen Frauen, deren HPV-Infektionen am ehesten mit Gebärmutterhals-Präkarzinomen in Verbindung gebracht werden könnte.Zuletzt habe das Unternehmen zudem einiges an Analystenlob geerntet. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Roche-Aktie in ihre "Conviction Buy List" aufgenommen. Die Einstufung sei auf "buy" mit einem Kursziel auf 400 Franken belassen worden. Die Wachstumsaussichten des europäischen Pharmasektors seien weitgehend unbeeinflusst von den jüngsten Belastungsfaktoren, habe Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Dabei seien vor allem die Aktien von Sanofi und Roche relativ sichere Häfen im gegenwärtigen Sturm. Gerade Roche zeichne sich durch sein sehr defensives Profil aus.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für Roche vor Kurzem ebenfalls auf "overweight" mit einem Kursziel von 375 Franken belassen. Analyst Richard Vosser sehe laut einer am Montag veröffentlichten Studie enorme Umsatzchancen für eine Krebsmittelklasse, die auf den AKT-Signalweg in der Zellentwicklung abziele. Ipatasertib von den Schweizern habe hier die Nase vorn. Er traue ihm bis 2025 einen Umsatz von 1,8 Milliarden Dollar zu. Im zweiten Halbjahr rechne Vosser mit Phase-3-Daten zu Prostata- und Brustkrebs.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link