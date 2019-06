Börsenplätze Roche-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Roche-Aktie:

244,60 EUR +0,74% (11.06.2019, 11:59)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

274,20 CHF +1,56% (11.06.2019, 11:45)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (11.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Die FDA habe der Kombinationstherapie Polivy + Bendamustine (Chemo) + Rituxan (BR) eine beschleunigte Zulassung für die Behandlung von Patienten mit r/r DLBCL gewährt, die sich davor mind. zwei Behandlungen unterzogen hätten.Klinische Daten: Die beschleunigte Zulassung sei auf Basis der Daten aus der Phase-Ib/II-Studie GO29365 erfolgt, bei der eine erhöhte Ansprechrate für Polivy + BR ggü. BR festgestellt worden sei. Konkret habe dies geheißen: 40% komplettes Ansprechen (CR) bei Polivy + BR ggü. 18% bei BR.Beschleunigte Zulassung: Ein beschleunigtes Zulassungsverfahren ermögliche eine bedingte Zulassung für einen Wirkstoff, der eine bedeutende Behandlungslücke schließe. Die Fortdauer der Zulassung könne hierbei vom erfolgreichen Ausgang weiterer Studien abhängig gemacht werden.Polivy sei ein Anti-CD79b-Antikörper-Arzneimittel-Konjugat (ADC), das als anti-mitotischer Wirkstoff die Zellvermehrung hemme. Das CD79b-Protein werde von der Mehrheit der B-Zellen exprimiert. Polivy binde sich spezifisch an dieses CD79b-Protein und zerstöre die entsprechenden B-Zellen durch einen krebshemmenden Stoff, dessen Wirkung auf gesunde Zellen minimal zu sein scheine.Die Zulassung von Polivy sei eine gute Nachricht, sei jedoch bereits erwartet worden, da die FDA Polivy im Februar 2019 ein beschleunigtes Zulassungsverfahren gewährt habe. Zudem habe Polivy 2017 den Status Breakthrough Therapy Designation (FDA) sowie PRIME (EMA) für r/r DLBCL erhalten. Nach der FDA-Zulassung habe Schneider seine 20%ige Risikoanpassung des Spitzenumsatzes von CHF 338 Mio. mit unwesentlichen Auswirkungen auf sein Kursziel von CHF 308 gestrichen. Er rechne mit weiteren Einführungen (r/r FL, 1L DLBCL) für Polivy 2022 mit zusätzlichem Spitzenumsatzpotenzial von CHF 1 Mrd.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Roche-Aktie und das Kursziel von CHF 308. (Analyse vom 11.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link