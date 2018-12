Tradegate-Aktienkurs Roche-Aktie:

Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (07.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) unter die Lupe.Das Wertpapier könne zum Wochenschluss deutlich steigen. Es gewinne an der Schweizer Heimatbörse 1,5% auf 250,95 CHF. Dabei profitiere der Wert von starken News aus den USA. Dort habe Roche von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA eine Zulassung für seine Krebs-Immuntherapie Tecentriq gegen Lungenkrebs erhalten. In Kombination mit Avastin und einer Chemotherapie könne das Mittel jetzt als Erstbehandlung für das sogenannte nicht-kleinzellige Lungenkarzinom (NSCLC) eingesetzt werden.Es sei für Roche ein weiterer wichtiger Erfolg. Das Mittel sei ein wichtiger Baustein in der Strategie der Firma, mit neuen Medikamenten drohende Einbußen aus bisher wichtigen Umsatzbringern aufzufangen. Damit könnten die Schweizer auch weitere Punkte im direkten Konkurrenzkampf mit Merck und Bristol-Myers Squibb sammeln, die die Krebs-Immuntherapien Keytruda beziehungsweise Opdivo im Angebot hätten.Grundlage für die Genehmigung seien starke Ergebnisse der IMpower150-Studie gewesen, die im Vergleich zu einer Therapie nur mit Avastin und Chemotherapie deutliche Überlebensvorteile gezeigt habe. Zudem habe das Sicherheitsprofil überzeugen können.Die Aktie habe letztlich im Zuge der Korrektur an den Märkten auf das Ausbruchsniveau in bei 247 CHF zurückgesetzt. Diesen Support habe sie erfolgreich verteidigen können, was absolut positiv zu werten sei. Mit Unterstützung der guten News könnte der Titel jetzt wieder in Richtung des erst kürzlich markierten neuen Jahreshochs bi 260,35 CHF marschieren. Roche gehöre nach wie vor ganz klar zu den Pharmafavoriten des "Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: