SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

CHF 246,50 0,49% (09.01.2017)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (09.01.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin vom "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel, Redakteurin vom "Der Aktionär", ist die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) auf dem aktuellen Niveau ein Kauf.Roche habe heute mitgeteilt,dass die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA das Gesuch von Roche auf Erweiterung der Zulassung für TECENTRIQ (Atezolizumab) angenommen und die Prüfung im beschleunigten Verfahren gewährt habe. Der Konzern beantrage die Zulassung für die Therapie von Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem urothelialen Karzinom (mUC), die für eine Cisplatin-Chemotherapie nicht infrage kämen und deren Erkrankung entweder zuvor noch nicht behandelt worden sei (Erstlinientherapie) oder mindestens zwölf Monate nach einer Chemotherapie vor der Operation (neoadjuvant) oder nach der Operation (adjuvant) fortschreite. Das urotheliale Karzinom mache 90% aller Fälle von Blasenkrebs aus und könne sich auch in Nierenbecken, Harnleiter und Harnröhre entwickeln."TECENTRIQ ist seit über 30 Jahren das erste Medikament, das von der FDA für Patienten mit zuvor behandeltem fortgeschrittenen Blasenkrebs im Mai 2016 zugelassen wurde", so Sandra Horning, Chief Medical Officer und Leiterin der globalen Produktentwicklung von Roche. "In Zusammenarbeit mit der FDA setzen wir uns dafür ein, dass TECENTRIQ in Zukunft noch mehr Patienten mit fortgeschrittenem Blasenkrebs zur Verfügung steht, vor allem denjenigen, die eine cisplatinbasierte Chemotherapie als Erstbehandlung nicht vertragen."Das Wertpapier habe sich seit ihrem Zwischentief Anfang Dezember 2016 letztlich deutlich erholen und auch die wichtige Marke von 240 CHF übertreffen können. Gelinge jetzt auch der nachhaltige Ausbruch über die 200-Tages-Linie, wäre dies ein weiteres positives Signal für den Titel.Börsenplätze Roche-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Roche-Aktie:230,314 EUR +0,46% (09.01.2017, 18:52)