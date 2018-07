SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (13.07.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Roche AG unter die Lupe.Bislang hätten sich die Aktionäre in diesem Jahr alles andere als freuen können. Seit Januar, als die Genussscheine zeitweise für mehr als 252 CHF gehandelt worden seien, habe das Papier bis Anfang Juni mehr als 18% verloren. In den vergangenen Wochen habe das Wertpapier jedoch die große Aufholjagd gestartet. Letztlich sei dabei sogar der Sprung über die 200-Tage-Linie und damit das charttechnische Kaufsignal gelungen.Goldman Sachs zähle Roche zu seinen Favoriten. Nach einer Phase-3-Studie zum Brustkrebsmedikament Tecentriq habe GS die Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 300 CHF belassen. Zuletzt seien auch zahlreiche weitere Analysten gefolgt, die ihre Kaufempfehlung bestätigt oder Roche sogar zum Kauf hochgestuft hätten. Berenberg habe den Titel von "hold" auf "buy" heraufgestuft und das Kursziel von 262 auf 267 CHF erhöht. Jefferies habe ebenfalls das Kursziel von 278 auf 285 CHF angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt."Der Aktionär" sei auch optimistisch, was die weitere Entwicklung von Roche angehe. Der Konzern habe eine ganze Reihe hochinteressanter Projekte in der Pipeline. Ferner sei auch die Dividendenrendite von aktuell 3,7% nicht zu verachten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie:Xetra-Aktienkurs Roche-Aktie:202,60 EUR +1,30% (13.07.2018, 12:20)