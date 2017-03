SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

CHF 253,75 +0,30% (29.03.2017, 09:43)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (29.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Die FDA habe Ocrevus (Ocrelizumab) die als erstes und einziges Präparat zur Behandlung von schubförmiger (RMS) und primär progredienter (PPMS) MS zugelassen. Die beiden Zulassungen würden ohne Einschränkungen, d.h. auch ohne Altersgrenzen bei PPMS gelten. Auch Nebenwirkungswarnungen enthalte der Beipackzettel keine, und es werde kein zusätzliches Screening oder Monitoring vorgeschrieben, nur routinemässige Nachuntersuchungen.Roche habe den Preis für Ocrevus auf USD 65.000 pro Jahr festgelegt, was etwa dem Durchschnitt der aktuellen MS-Medikamente entspreche (inkl. vermuteter Rabatte der Mitbewerber). Dies sollte den Patientenzugang zu Ocrevus sicherstellen.Mit der Zulassung stehe Roche vor der Lancierung eines potenziellen Blockbuster-Präparats außerhalb der Onkologie. Da der Analyst bezüglich Zulassung zuversichtlich gewesen sei, habe seine Erfolgswahrscheinlichkeit bereits bei 80% gelegen. Aufgrund der guten Nachrichten erhöhe er diese auf 90% und warte auf die noch ausstehende Europa-Zulassung. Das Kursziel erhöhe sich um CHF 2 auf CHF 303. Der Analyst rechne mit einer ziemlich zügigen Anwendung im Bereich PPMS, während dies bei der härter umkämpften RMS etwas dauern dürfte. Den Spitzenumsatz schätze er auf CHF 5 Mrd.Börsenplätze Roche-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Roche-Aktie:237,20 EUR -0,19% (29.03.2017, 09:54)