Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (15.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Obwohl die wichtigsten und rentabelsten Medikamente von Roche zunehmend unter Biosimilar-Konkurrenz leiden würden, stelle das Unternehmen weiterhin wachsende Umsätze und stabile Margen in Aussicht. Bei seinen jüngsten Analysen habe der Analyst versucht, die Umsetzbarkeit von Roches Zielvorgaben zu überprüfen.Obwohl die erwartete Biosimilar-Erosion bereits eingesetzt habe, seien nicht sämtliche Präparate gleichermaßen davon betroffen, da der Patentschutz über drei Jahre hinweg gestaffelt auslaufe. Zudem dürfte die Biosimilar-Erosion moderater ausfallen als die durch Generika ausgelöste, da die Produktion von Biosimilars um einiges anspruchsvoller sei. In Augen des Analysten sollte Roche mittels der kürzlich lancierten Produkte daher in der Lage sein, die Biosimilar-bedingten Rückgänge zu kompensieren.Gleichbleibende Betriebsmarge zu erreichen, werde deutlich schwieriger sein, da die konkurrenzierten Produkte am Ende ihres Lebenszyklus stünden und daher hochrentabel seien - während die neuen Präparate Starthilfe benötigen würden, die auf die Margen drücke. Gemäß unserer Analyse kann das aktuelle Margenniveau daher nur durch substanzielle Einsparungen gehalten werden, so Schneider.Auch wenn der Analyst der Meinung sei, dass Roche dem Biosimilar-Sturm standhalten könne, senke er aufgrund der erhöhten Risiken sein Kursziel von CHF 281,00 auf CHF 266,00. Die Hauptbeiträge kämen von Biosimilars, die Roche zwingen würden, an mehreren Fronten einwandfreie Ergebnisse zu liefern. Als zusätzliches Risiko sehe er nun auch den jüngsten Entwicklungsfokus in der Immunonkologie (IO). Auch wenn dieser Fokus angesichts der hohen Chancen gerechtfertigt sein möge, setze das Unternehmen aus Anlagesicht noch immer zu viel auf eine Karte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: