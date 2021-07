Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (14.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Pharmakonzerns Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) unter die Lupe.Die Roche-Aktie habe sich in den ersten Monaten dieses Jahres verhaltener als der Gesamtmarkt entwickelt. Seit Juni sei aber ordentlich Schwung in den Kurs gekommen. Geduld gelte bei Pharmawerten seit jeher als Tugend. Das Abwarten könnte sich nach Ansicht von Peter Welford von Jefferies bald auszahlen. Der Analyst rechne mit positiven Nachrichten von Roche und habe der Titel daher von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Sein Kursziel laute nun 400 CHF.Sein Optimismus begründe Welford mit Gantenerumab, einem monoklonalen Antikörper zur Behandlung von Alzheimer. Roche könnte für das Präparat mit einem Spitzenumsatzpotenzial von sechs Milliarden Dollar ein beschleunigtes Zulassungsverfahren bei der US-Gesundheitsbehörde (FDA) einreichen. Die Erfolgsaussichten stünden nach Ansicht des Analysten gut: Die beschleunigte Genehmigung des Alzheimer-Medikaments Aduhelm, das ebenfalls auf der Antikörpertechnologie beruhe, deute auf die Bereitschaft der FDA hin, neurologischen Präparaten bei der Zulassung nicht viele Steine in den Weg zu legen.Angesichts dieser Aussichten dürften Anleger die Belastung durch biotechnologische Generika im kommenden Jahr und eine nachlassende Nachfrage nach Corona-Testverfahren getrost vergessen, so Welford. Es gelte vielmehr, den Blick auf die umfangreiche Pipeline des Pharma-Konzerns zu richten. Spannend versprechen seiner Ansicht nach die Ergebnisse der dritten klinischen Phase von Tiragolumab, einem Immunmedikament zu Behandlung von Lungenkrebs, zu werden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Beschleunigte Zulassungen halte Welford für Glofitamab und Mosentuzumab zur Therapie von Krebserkrankungen des lymphatischen Systems für möglich. Unterschätzt werde zudem das Potenzial des antiviralen Wirkstoffs AT-527 zur Behandlung von Covid-19.Die Roche-Aktie bleibe einer der Top-Favoriten des AKTIONÄR im Pharmasektor. Nicht zu verachten außerdem: die starke Dividendenrendite von derzeit 2,9 Prozent, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)