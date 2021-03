Bild: Pixabay

Robotik Aktien 2021

iRobot

Das bei Boston beheimatete Unternehmen iRobot Bau von Haushalts- und Servicerobotern, insbesondere auf die Produktion von Staubsauger-Roboter spezialisiert hat. In 2020 konnte iRobot einen Umsatz von 1,42 Milliarden USD erzielen, was einem Plus von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn lag bei 112 Millionen USD. Der Aktienkurs WKN: A0F5CC / ISIN: US4627261005 stieg in den letzten 12 Monaten um 113 % und liegt heute bei etwa 100 €.



Schneider Electric SE

Der französische Konzern Schneider Electric SE bietet Automationslösungen für die Industrie und Energiewirtschaft. Die Produkte kommen auch in vielen Haushaltsanwendungen zum Einsatz. In 2020 konnte Schneider Electric lag der Umsatz bei 25,19 Milliarden Euro und damit Corona-bedingt etwas unter dem Vorjahr. Dennoch konnte die Schneider Electric Aktie WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972 ob der Zukunftsaussichten Boden gut machen und stieg im 12-Monats-Zeitraum um 50 % auf heute knapp 125 €. Angesichts der wieder hochgefahrenen Kapazitäten, wird in 2021 ein deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet.



Kion Group AG

Die in Frankfurt am Main sitzende Kion Group stellt im Wesentlichen Gabelstapler und Logistiklösungen zur Verfügung. Der Umsatz konnte in den letzten Jahren In 2019 kräftig auf zuletzt 8,8 Milliarden Euro gesteigert werden, wobei ein operatives Ergebnis von 691 Millionen Euro erzielt wurde. In 2020 stieg der Umsatz noch einmal leicht um 4 %. Das Unternehmen profitiert besonders von der gestiegenen Nachfrage nach Lager- und Sortiersystemen sowie Dienstleistungen für die Lieferkettenlogistik. Die Aktie der Kion Group (WKN: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881) konnte in den vergangenen 12 Monaten um gut 71 % auf heute gut 75 € zulegen.



Nuance Communications

Die bei Boston sitzende Nuance Communications ist einer der weltweit führenden Anbieter von Sprachverarbeitungsanwendungen für Geschäfts- und Privatkunden. Nuance Communications konnte 2020 einen Umsatz 1,47 Milliarden USD verbuchen. Der Gewinn lag bei 133 Millionen USD. Nachdem man sich vom der Sparte Dokumentenmanagement und Bildverarbeitung getrennt hat, wird nun allgemein ein stärkeres Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet, was sich auch in den nächsten Quartalszahlen und damit auch im Aktienkurs widerspiegeln sollte. (11.03.2021/ac/a/m)









