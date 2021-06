Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Roblox Corp.:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (17.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) unter die Lupe.Die Aktie der Spieleplattform Roblox sei zuletzt wegen ernüchternder Zahlen unter Feuer geraten und habe vergangene Woche fast zehn Prozent verloren. Die Investmentgesellschaft Ark unter Gründerin Cathie Wood habe jedoch am Mittwoch mehr als 130.000 Aktien nachgekauft.Der Fonds ARKW habe bereits zum IPO eine zweistellige Millionensumme investiert und immer wieder eingekauft. Zum Hoch im Mai habe das Portfolio des ARKW aus fast einer Millionen Roblox-Anteilen bestanden. Nachdem Anfang Juni einige dieser Aktien verkauft worden seien, habe Ark die jüngste Kursschwäche genutzt, um nachzulegen.Der Grund für die fallenden Kurse sei die Veröffentlichtung der Nutzerstatistiken für den vergangenen Mai durch Roblox gewesen. Sinkende Nutzerzahlen und ein Rückgang des Wachstums hätten zu einem Kursverlust von fast zehn Prozent geführt. Die täglichen Nutzer hätten im Vergleich zum Vormonat um ein Prozent abgenommen. Dieser Rückgang sei vor allem auf die Lockerungen der Corona-Maßnahmen und steigende Temperaturen zurückzuführen. Da mehr als 50 Prozent der täglichen Nutzer unter 13 Jahre alt seien, würden diese Änderungen Roblox mehr als andere Spiele treffen.Die Monetarisierung könnte dabei für Roblox in der Zukunft eine große Rolle spielen. Momentan finanziere sich Roblox nur durch In-Game-Käufe sogenannter "Robux". Mit dieser In-Game-Währung, die für echtes Geld gekauft werden könne, könnten sich Spieler kosmetische Gegenstände kaufen. In Spielen implementierte Werbung könnte jedoch in Zukunft für Roblox enorme Gewinne abwerfen und somit die Aktie antreiben.Roblox sei aufgrund der sehr hohen Bewertung keine aktuelle Empfehlung des "Aktionärs". Sollte sich das Wachstum jedoch erholen und die Spielerzahlen wieder steigen, könnte Roblox ein gutes Long-Play werden - vorausgesetzt die Bewertung passt, so Robin Balke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.06.2021)