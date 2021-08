NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets, Inc.:



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (05.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Robinhood (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) unter die Lupe.Verrückte Zeiten, irre Kurssprünge: Nach einem missglücktem Börsenstart habe die Robinhhod-Aktie plötzlich aufgedreht und habe an nur zwei Handelstagen um über 100% zugelegt. Am Mittwoch sei die Robinhood-Aktie sogar zwischenzeitlich vom Handel ausgesetzt worden. Für die Kaufpanik sei die Trader-Gemeinde um Reddit gewesen, die die Robinhood-Aktie offenbar schlagartig entdeckt hätten. Zum Zocken sei das Papier erstklassig. Er würde auf fallende Kurse nicht spekulieren, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.08.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Robinhood-Aktie: