(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Amazon befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

23,2998 USD -19,07% (09.05.2022, 21:15)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (09.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Talfahrt der Aktien des US-Elektroautobauers und einstigen Börsen-Shootingstars Rivian habe sich am Montag rasant beschleunigt: Die Papiere seien auf ein Rekordtief von 23,00 US-Dollar gesackt. Kurz vor Handelsschluss notiere die Aktie 19,3 Prozent im Minus bei 23,23 Dollar.Am Sonntag sei die Stillhaltefrist der Altaktionäre nach dem Börsengang im November abgelaufen. Diese solle verhindern, dass sich Großanleger schon kurz nach dem Börsengang von ihren Aktien trennen und damit den Kurs unter Druck setzen würden. Doch nun werde spekuliert, dass sich mit dem Online-Händler Amazon oder dem Autobauer Ford die beiden prominentesten Großaktionäre von Anteilen an Rivian getrennt haben könnten.Medien hätten berichtet, dass wohl eher Ford als Amazon Rivian-Papiere verkauft haben könnte. Analyst George Gianarikas von der Investmentbank Robert W. Baird habe schon Anfang Mai geschrieben, dass er nicht überrascht wäre, wenn sich Ford nach Ende der Stillhaltefrist von Anteilen an dem Elektroautobauer trennen würde. Ford feiere schließlich bereits mit seinem eigenen Elektro-Pick-Up frühe Erfolge. Rivian stelle auch einen elektrisch angetriebenen Pick-Up her. Weder Ford noch Amazon hätten sich zu den Spekulationen äußern wollen.Rivian sei am 10. November an die Börse gegangen. Es sei der größte US-Börsengang 2021 und der sechstgrößte in der Geschichte der Vereinigten Staaten gewesen. Angesichts des wachsenden Drucks von Regierungen auf der ganzen Welt, sich in Richtung alternativer Transportmöglichkeiten zu bewegen, hätten Investoren nach Anlagemöglichkeiten im Bereich Elektromobilität gedürstet. Wegen Lieferkettenproblemen habe aber Rivian Mühe, seine Produktion im Werk normal im Bundesstaat Illinois hochzufahren. Volkswagen . Doch kurz nach dem Zwischenhoch habe die Talfahrt eingesetzt. Mitte Dezember hätten die Papiere wieder weniger als 100 Dollar gekostet. Die Schwelle von 50 Dollar sei dann Anfang März gerissen worden.Dass die Großaktionäre in erheblichem Umfang Aktien abstoßen würden, sei aber unwahrscheinlich. Für den E-Autobauer werde es nun wichtig, bei der Vorstellung der Q1-Zahlen am 11. Mai für eine positive Überraschung zu sorgen und damit die jüngste Abwärtsbewegung zu stoppen.Anleger greifen bei Rivian aber nicht ins fallende Messer, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2022)