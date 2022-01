Rivian sehe nach dem Deal mit Stellantis die Chance auf Folgeaufträge dahinschwinden. Die Aktie gebe am Mittwoch um mehr als 11% nach und nähere sich damit seinem Rekordtief bei 88,40 Dollar. Anleger sollten nun nicht in das fallende Messer greifen, sondern zunächst eine Bodenbildung abwarten. Zumal der Titel trotz der Rücksetzers noch immer sportlich bewertet sei, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2022)



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

90,01 USD -11,22% (05.01.2022, 22:00)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (05.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Stellantis, der Autohersteller, der früher unter dem Namen FIAT Chrysler bekannt gewesen sei, habe am Mittwoch die Zusammenarbeit mit Amazon.com bekanntgegeben. Neben Cloud-Anwendungen werde Amazon.com auch Software für die Bordelektronik zur Verfügung stellen. Dem Börsenneuling Rivian schmecke das ganz und gar nicht und die Aktie gehe auf Talfahrt.Amazon.com könne sich über einen Deal mit dem Autoriesen Stellantis einen prominenteren Platz in Millionen künftiger Fahrzeuge sichern. Der US-Konzern mit Marken wie Peugeot, Chrysler, FIAT und Opel wolle u.a. Amazons Sprachassistentin Alexa in sein neues digitales Cockpit einbetten, wie die Unternehmen am Mittwoch zur Technik-Messe CES in Las Vegas mitgeteilt hätten.Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen erfolge zwei Monate nach dem Börsendebüt des von Amazon.com unterstützten E-Pickup-Herstellers Rivian an der NASDAQ. Rivian habe Amazon.com zu seinem bevorzugten Cloud-Anbieter gemacht und einen Vertrag über die Herstellung von 100.000 Fahrzeugen für Amazon.com bis 2030 geschlossen.Für den weltgrößten Online-Händler sei es ein Erfolg im Wettlauf u.a. mit Google um den Platz im Auto. Der Internet-Konzern versuche ebenfalls, u.a. mit der Alexa-Konkurrenz Google Assistant, seine Nutzer auch im Auto zu erreichen. Amazon.com sichere sich mit dem Deal aber auch Geschäft für seine Clouddienst-Sparte AWS, auf die Stellantis-Fahrzeuge zurückgreifen sollten.In einer weiteren Vereinbarung werde Amazon.com der erste Abnehmer von Stellantis' Elektro-Lieferwagen des Modells Ram ProMaster, die 2023 auf den Markt kommen sollten. Amazon.com wolle jedes Jahr "Tausende" der Fahrzeuge in den USA auf die Straße bringen, habe es geheißen. Der Online-Händler habe bisher für die Elektrifizierung seiner Flotte hauptsächlich auf das US-Start-up Rivian gesetzt. Amazon.com angekündigt, über die Jahre rund 100.000 strombetriebener Rivian-Lieferwagen zu kaufen und sei auch mit rund 20% bei der Firma eingestiegen.Der Deal mit Amazon.com zeige auch, wie viele Allianzen gerade zwischen Autoherstellern und Tech-Unternehmen geschmiedet würden, ohne Rücksicht auf mögliche Rivalitäten. So arbeite Stellantis bereits mit der Google-Schwesterfirma Waymo bei der Robotaxi-Entwicklung zusammen, während Amazon.com mit der Übernahme des Start-ups Zoox einen eigenen Entwickler von Technik zum autonomen Fahren im Haus habe.